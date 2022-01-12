Что сейчас происходит в лагере мигрантов Брузги на границе с Польшей? 1 12.01.2022, 15:11

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архивное фото: ТАСС

Власти упорно замалчивают проблему.

В последнее время в госСМИ все меньше говорят о мигрантах в ТЛЦ «Брузги», хотя в ноябре прошлого года новости о них выходили бесперебойно. В конце ноября Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявлял, что будет стараться решить проблему с мигрантами до Нового Года. Так может, они уже уехали?

Журналисты zerkalo.io попытались разобраться.

Что писали о людях в «Брузгах» в последнее время?

Новостей не много. В лагере работает мобильный образовательный центр для детей. К Новому Году туда с подарками и поздравлениями приезжали Дед Мороз и Снегурочка. Также накануне праздника там побывала российская певица Зара. Также 3 января наведывались сенатор Виктор Лискович и матушка Гавриила (та самая, которая крестила мигрантов) с подарками.

В конце года в Гродно приняли роды у трех беженок — родились трое детей. Отец одной из новорожденных спрашивал, может ли она получить белорусский паспорт. В МВД рассказали, что рожденные в Беларуси дети мигрантов могут получить гражданство, если у их родителей будет статус постоянных жителей.

На этом все. Лишь изредка публикуются видео из лагеря или короткие рассказы самих мигрантов о жизни в Беларуси.

Может, почти все мигранты уехали, поэтому о них мало говорят?

Журналист Zerkalo.io позвонила в Гродненский облисполком как житель города, неравнодушный к ситуации. Чиновники подтвердили, что мигранты из «Брузгов» никуда не делись и лагерь все еще работает. В главном управлении здравоохранения рассказали, что медики продолжают оказывать медпомощь тем, кто за ней обращается, врачи дежурят на месте. В управлении по образованию тоже были немногословны:

— К сожалению, они там, — сказала замначальника управления Ольга Суворова. — Почему к сожалению — потому что это ненормальная жизнь.

Так сколько мигрантов осталось в Беларуси?

Данные по количеству людей в лагере, которые появляются в СМИ, разнятся. К примеру, 1-го января госканал «Беларусь 1» сообщал о 500 мигрантах, из которых более сотни — дети. А Sputnik в своем материале писал, что в начале 2022-го года там находилось около 700 человек, а на 11 января, по оценкам их корреспондента, — 300−400 человек.

Нам не удалось узнать у чиновников и в общественных организациях, сколько людей осталось в лагере — все они говорят, что не располагают такими данными, так же отвечают на горячей линии Гродненской погрангруппы.

По данным на 23 ноября в ТЛЦ жили около 2 тысяч человек. 18 ноября из Минска запустили эвакуационные рейсы в Ирак и Сирию. Спустя почти три недели сообщалось, что самолетами иракских авиалиний из Беларуси улетели более 2,7 тысячи человек. Но стоит учитывать, что не все мигранты, находившиеся в стране, размещались именно в ТЛЦ «Брузги» — кто-то мог оставаться в городах. Официальный Минск в конце ноября сообщал о 2−3 тысячах таких беженцев из стран Ближнего Востока.

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