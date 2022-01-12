Виталий Трубило об отъезде футболистов из страны: Единственная причина – проблемы с финансами и экономикой 1 12.01.2022, 15:14

Виталий Трубило

Никто не понимает, что будет дальше.

Экс-игрок «Слуцка» и ведущий YouTube—канала «Труба футболу» Виталий Трубило прокомментировал массовый отъезд футболистов из чемпионата Беларуси, пишет «Трибуна».

«Хорошие качественные игроки уезжают, легионеры уезжают, качественные легионеры на те деньги, которые сейчас готовы предложить в белорусском футболе, не приезжают и, скорее всего, не приедут. В итоге нас ждет проблема в еврокубках, проблема во внутреннем чемпионате, она станет слабее, это очевидно. И для меня загадка, почему идут таким путем. Единственная причина, наверное, экономия и проблемы с экономикой.

Это финансовая нестабильность, никто не понимает, что будет дальше. Экономятся деньги и, насколько я знаю, пытаются то ли запрещать, то ли ограничивать заграничные сборы, потому что это из бюджета клубного тянет много денег, все-таки это дорогостоящее удовольствие и, наверное, люди, управляющие нашим футболом, не видят в этом целесообразности. Хотя я, будучи футболистом, прекрасно понимаю, что это нужно.

Отличие сборов в, условном, Турции и, условном, Пинске? В двух словах, сбор в Турции – это кайф для футболистов, а сбор в Пинске, по сути, мучение, потому что там не созданы такие условия, которые может создать Турция. Это отсутствие натуральных полей, морозы, отсутствие нормальных условий гостиничных, питания, и спарринг-партнеров. В Пинск вряд ли приедет российский клуб, какой-нибудь заграничный, норвежский какой-нибудь.

Добавлю в качестве позитива – хорошо, что есть вообще сборы, что ребята хотя бы куда-то едут. «Рух» пускай почувствует себя на высоте, что они могут обыгрывать такие команды, как пинская «Волна», – сказал Трубило.

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