Умер бизнесмен Эдуард Войтехович, который поддержал протесты в Беларуси 5 12.01.2022, 15:41

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Эдуард Войтехович

Магазин, которым он владел, бастовал в 2020 году.

Бизнесмен Эдуард Войтехович умер в ночь с 11 на 12 января. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья, пишет zerkalo.io.

Эдуард Войтехович родился в деревне Комарово Мядельского района. После учебы вернулся на родину и стал директором местного училища (теперь Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей). В 1991-м оно заняло первое место в республике среди профессионально-технических учебных заведений.

Был заместителем председателя Мядельского районного совета по развитию предпринимательства. В 1995-м стал депутатом Верховного Совета 13-го созыва. В следующем году Войтехович одним из первых подписался за импичмент Александру Лукашенко. После этого у него возникли проблемы.

— Нам перекрывали воздух, а в 2002 году перерезали бюджетное финансирование, — рассказывал он в интервью.

Тогда Войтехович создал Центр развития сельского предпринимательства и перешел туда на работу.

— Мы помогали предпринимателям и консультациями, и с выбором помещений, и с оборудованием: поскольку мы работали по проекту ЕС, у нас была возможность оказывать финансовую помощь. Сегодняшний результат деятельности инкубатора — 23 новых предприятия, — рассказывал он.

Рядом, на бывшем хуторе Подкостелок Островецкого района Войтехович создал в 2002 году одну из первых в республике сельскую усадьбу. Также он организовал на родине фестиваль «Камарова — кола дзён»

В августе 2020 года выступил против насилия, частный магазин, которым он владел, некоторое время бастовал.

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