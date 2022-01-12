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Как изменился Казахстан за неделю протестов: сравнительные фото

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  • 12.01.2022, 15:47
  • 4,582
Как изменился Казахстан за неделю протестов: сравнительные фото
фото: Alexandr Bogdanov/AFP

Алматы похож на зону боевых действий.

Разбитые окна, сожженные здания, разграбленные магазины, брошенные автомобили - за неделю протестов Алматы стал похож на зону боевых действий. Коммунальные службы пытаются вернуть городу прежний вид, однако следы последних событий здесь повсюду.

Журналисты ВВС собрали несколько фотографий, на которых хорошо видно, как те или иные места в Алматы выглядели до протестов, и как - после.

Фото: Stringer/Reuters
фото: Alexandr Bogdanov/AFP
Фото: Kayhan Ertugrul/Wikipedi
Фото: ТАСС
Фото: Yandex Maps
фото: Alexandr Bogdanov/AFP
Фото: Salomon/Google Maps
фото: Alexandr Bogdanov/AFP
Фото: Yandex Maps
Фото: ТАСС
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