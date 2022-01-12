Как изменился Казахстан за неделю протестов: сравнительные фото 3 12.01.2022, 15:47

4,582

фото: Alexandr Bogdanov/AFP

Алматы похож на зону боевых действий.

Разбитые окна, сожженные здания, разграбленные магазины, брошенные автомобили - за неделю протестов Алматы стал похож на зону боевых действий. Коммунальные службы пытаются вернуть городу прежний вид, однако следы последних событий здесь повсюду.

Журналисты ВВС собрали несколько фотографий, на которых хорошо видно, как те или иные места в Алматы выглядели до протестов, и как - после.

Фото: Stringer/Reuters

фото: Alexandr Bogdanov/AFP

Фото: Kayhan Ertugrul/Wikipedi

Фото: ТАСС

Фото: Yandex Maps

фото: Alexandr Bogdanov/AFP

Фото: Salomon/Google Maps

фото: Alexandr Bogdanov/AFP

Фото: Yandex Maps

Фото: ТАСС

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».