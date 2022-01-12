Как изменился Казахстан за неделю протестов: сравнительные фото

Как изменился Казахстан за неделю протестов: сравнительные фото3
- 12.01.2022, 15:47
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Алматы похож на зону боевых действий.
Разбитые окна, сожженные здания, разграбленные магазины, брошенные автомобили - за неделю протестов Алматы стал похож на зону боевых действий. Коммунальные службы пытаются вернуть городу прежний вид, однако следы последних событий здесь повсюду.
Журналисты ВВС собрали несколько фотографий, на которых хорошо видно, как те или иные места в Алматы выглядели до протестов, и как - после.