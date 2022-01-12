Политически он уже труп 10 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.01.2022, 15:55

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Нурсултан Назарбаев

Жив или мертв сейчас Назарбаев — для истории абсолютно неважно.

Дворцовый переворот в Казахстане, судя по всему, завершился безоговорочной победой Токаева.

В стране прошла серия "загадочных" смертей высокопоставленных силовиков, а чиновников эпохи Назарбаева продолжают без лишнего шума снимать с занимаемых постов, заменяя людьми действующего президента.

Токаев уже открыто озвучил тезис, что "в сложный для страны исторический период далеко не все остались верны интересам Казахстана", фактически признав факт раскола правящей элиты.

О "Лидере нации" уже никто и не вспоминает, да и о восстановлении снесенных во время протестов памятников Назарбаеву речи не идет.

Эпоха Елбасы подошла к концу. Жив он или мертв — для истории абсолютно неважно. Политически он уже труп.

Культы личности воздвигаются десятилетиями, а падают в течение нескольких дней, оставляя после себя лишь пыль, да грязь.

Улучшится ли от этого жизнь простых казахов?

К сожалению, скорее всего, нет. Обычным людям в дворцовых переворотах отведена роль боевых пешек и статистов.

Токаев дочистит систему от свиты побежденного конкурента, устроит показательную порку поверившим в себя холопам и займется строительством уже собственного Культа личности.

Другой вопрос, что у казахов вскоре появится возможность вставить палки в колеса кареты новоиспеченного Вождя: из Казахстана начинают выводить иностранные войска, оставляя Токаева наедине с собственным народом.

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