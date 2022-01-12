В Испании барсук раскопал клад древнеримских монет 3 12.01.2022, 16:00

3,310

иллюстрационное фото

Животное искало еду.

По словам археологов, на северо-западе Испании в регионе Астурия был обнаружен клад из примерно 200 монет римской эпохи

Как признали ученые, это произошло «благодаря усилиям голодного барсука», который искал еду, пишет «Новое время».

Описанные как «исключительная находка», монеты были обнаружены в апреле 2021 года в пещере Ла-Куэста в Берсио в регионе Астурия, а подробности открытия изложены в Журнале истории и археологии, который опубликовал в самом конце 2021 года Мадридский автономный университет.

Монеты, вероятно, были выкопаны барсуком в поисках пищи во время сильной метели, парализовавшей Испанию в январе 2021 года. В то время многие существа изо всех сил пытались найти ягоды, червей или насекомых для еды, а вот барсуку не повезло: он нашел лишь горстку несъедобных металлических дисков, которые позже были замечены местным жителем.

«На полу пещеры, в песке, который, вероятно, выкопал барсук у входа в свою нору, мы нашли монеты», — написали археологи после обнаружения 209 монет, датируемых периодом между 3 и 5 веками нашей эры.

Большинство этих монет поздней римской эпохи «происходит из северного и восточного Средиземноморья» из Антиохии, Константинополя, Салоников, которые позже прошли через Рим, Арль и Лион на юге Франции, хотя по крайней мере одна монета была доставлена из Лондона.

«Количество найденных монет, а также несомненный археологический интерес перехода к раннему средневековью делают клад, обнаруженный в Берсио, исключительной находкой», — написали исследователи.

Исследователи сказали, что монеты, вероятно, были перемещены туда в «контексте политической нестабильности», связанной, в частности, с вторжением свевов, германского племени, которое вторглось в северо-западную часть Пиренейского полуострова в 5 веке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».