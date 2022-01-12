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Глава Россотрудничества назвал министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

  • 12.01.2022, 16:01
  • 10,194
Глава Россотрудничества назвал министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

Между Москвой и Нур-Султаном не все так гладко.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова «русофобской дрянью» и заявил, что отказывается с ним работать, пишет The Insider.

Примаков обратил внимание на высказывания о россиянах, которые якобы допускал Умаров.

Сам Умаров заявил, что «не является тем, кем его пытаются представить». «На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы и т. д.», — заявил он.

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