В Москве умер известный белорусский актер 12.01.2022, 17:42

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Алексей Герилович

Его друг нашел тело лишь на четвертый день.

Узнаваемый белорусский, российский актер кино Алексей Герилович скончался на 49-м году жизни. Тело артиста обнаружил его друг.

Мужчина рассказал правоохранителям, что Герилович несколько дней не выходил на связь, тогда он приехал к нему домой, открыл дверь в квартиру своим ключом и обнаружил актера мертвым на кухонном полу.

Труп актера Алексея Гериловича пролежал в квартире 4 дня. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время актер активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки, пишет телеграм-канал 112.

По факту произошедшего проводится проверка.

Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств, в 2004-м – Школу актерского мастерства Юрия Грымова, пишет ТАСС. Сниматься начал в нулевые, специализируясь на образах боксеров, бандитов и боксеров-бандитов.

На счету актера более шестидесяти фильмов и сериалов: "Глухарь", "Универ", "Интерны", "Карпов", "Домашний арест", "Глубже!" и многие другие.

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