Путин боится неизбежных перемен 12.01.2022, 18:07

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ФОТО: ТАСС

Культура принятия решений в России явно деградировала.

Введение войск ОДКБ в Казахстан возвращает нас к 2014 году, когда российские войска в Крыму начали спецоперацию по оккупации украинской автономии

Стоит вспомнить, что до момента, когда было объявлено о «присоединении Крыма к России», в Кремле, так же, как и во время событий в Казахстане, старались соблюдать «легитимность» и соответствие своих действий существующим соглашениям и процедурам, — пишет Виталий Портников для «Крым.реалии».

А количество легальных российских войск на территории Крыма не превышало количества, обусловленного соглашениями между Украиной и Россией. Назначение нового председателя Совета министров АРК Сергея Аксенова произошло согласно представлению Виктора Януковича — бывший президент уже покинул территорию Украины и был смещен с должности парламентом, но для Кремля оставался легитимным главой государства. Более того, Янукович официально обратился к Москве с просьбой о военной помощи — его письмо Владимиру Путину демонстрировал тогдашний представитель России в ООН Виталий Чуркин.

Различие ситуации в том, что в Украине Москва не имела легальных институциональных рычагов вмешательства, таких как ОДКБ (хотя и в Казахстане задействование таких войск весьма сомнительно, так как никаких доказательств внешней агрессии против Казахстана так и не представлено). Кроме того, на момент принятия решения о военном вмешательстве в Украине и оккупации Крыма Виктор Янукович практически утратил контроль над ситуацией в стране и над силовыми структурами. Вот почему Кремль в случае с Казахстаном действовал так быстро.

Стало очевидно, что власть в Казахстане теряет контроль над силовыми структурами, что полицейские не хотят стрелять в участников протестов, а верхушка силовиков не лояльна к действующему президенту. В этой ситуации российское военное вмешательство стало сигналом: если не справятся казахские силовики, с участниками протестов будут разбираться российские десантники. Смены власти, как в Украине, не будет все равно. И, похоже, казахстанские силовики сигнал поняли — потому и стало возможно говорить о скором выводе контингента ОДКБ.

Именно поэтому, уверен, можно говорить о Крыме как о недооцененной опасности. Уже в 2014 году стало очевидно, что Россия готова реагировать на протестное движение в бывших советских республиках, даже применяя военную силу и оккупируя чужие территории.

Российские силовые «сигналы» могут, как видим, быть самыми разнообразными — от включения чужой территории в «состав России» или начала диверсионной войны, как в Украине, до введения «миротворческих» войск на всю территорию соседней взбунтовавшейся страны, как в Казахстане.

Но объединяет эти «сигналы», думаю, одно — страх режима Путина перед неизбежными переменами (в том числе и в самой России) и неспособность решать существующие проблемы политическими методами — то есть явная деградация самой культуры принятия решений. Из всего богатого политического арсенала Владимир Путин выбирает, как правило, запугивание, шантаж и задействование силовиков.

Такой подход трудно назвать стратегией: это тактика, которая показывает, что у Кремля есть, уверен, лишь желание остановить это будущее с помощью десантников и чекистов.

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