«Коммерсантъ»: В феврале Лукашенко может столкнуться с новыми массовыми протестами 15 12.01.2022, 18:50

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Активность диктатора неслучайна.

Первые попытки осмысления того, что произошло в Казахстане, дали неожиданный результат. Первопричина беспорядков — протест людей, недовольных социально-экономической ситуацией в стране, который был использован радикальными элементами,— вначале отошла на второй план, а затем и вовсе практически забылась, пишет Сергей Строкань в газете «Коммерсантъ».

В этом смысле весьма показательной стала активность Александра Лукашенко, который вначале предупредил об угрозе переворота в Узбекистане, чем немало удивил многих, а затем предложил ОДКБ срочно оказать помощь Таджикистану. Президент страны Эмомали Рахмон не мог не воспользоваться таким пасом, заявив о «спящих ячейках международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма». То есть дал понять, что один из главных ударов готовится именно по Таджикистану.

Активность правителя Беларусь неслучайна: бьющий во все колокола Александр Лукашенко уже в феврале может столкнуться с ситуацией, которая заставит его самого говорить о «внешней угрозе», поскольку в это время в стране пройдет «референдум» по новой «конституции» и не исключены новые массовые протесты.

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