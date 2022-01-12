Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений 12.01.2022, 19:00

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Рамзан Кадыров

Ранее Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу в ходе выступления в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте. Перевод выступления приводит ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, у ингушского народа есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения. «Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — сказал руководитель региона.

Глава Чечни при этом подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Ранее Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил он.

Глава Чечни неоднократно критически высказывался в адрес Ингушетии из-за обсуждений территориальной принадлежности пограничных земель.

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