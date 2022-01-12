После просьбы Лукашенко остаться в Беларуси африканский футболист удрал в Египет 4 12.01.2022, 19:13

9,602

Как легионеры становятся «беглыми».

11 января клуб египетского элитного дивизиона «Исмаили» объявил о переходе 25-летнего Жана По. На следующий день минское «Динамо» подтвердило: по ивуарийцу оформили трансфер. «Бронзовую» команду ЧБ-2021 По променял на коллектив, в прошлом сезоне занявший 13-е из 18 мест, а в нынешнем после семи матчей идущий предпоследним, пишет «Трибуна».

Так кончились три с половиной года По в Беларуси. В августе 2018-го «Торпедо-БелАЗ» арендовал его у чемпионов Кот-д’Ивуара «АСЕК Мимосас». Уже в декабре жодинцы выкупили игрока. Он показал себя как на поле, радуя болельщиков техникой и оформив два гола в 14 матчах, так и за его пределами – поселившись непосредственно в Жодино с соотечественником Янном Аффи, вместе с которым радовал местных детей вниманием и даже угощениями в местной пиццерии.

В 2019-м По настолько обжился в Беларуси, что к нему из Кот-д’Ивуара переехала жена. В «Торпедо-БелАЗ» было сложнее – выпал из основы, хоть и оставался игроком обоймы, и в начале 2020-го ушел в аренду в «Смолевичи». В несильной команде По играл весьма добротно, попав в топ-10 дриблеров, и в июле, расторгнув контракт с жодинцами, перебрался в «Неман», который всерьез боролся за медали ЧБ. За 16 матчей в Гродно По забил 3 гола и оформил 4 ассиста и вообще был катализатором опасности у ворот соперников. До медалей «Неман» не дотянулся, но ивуариец пошел на повышение – им интересовался БАТЭ, но подписало в итоге «Динамо».

В минском клубе в 2021-м По за 28 матчей ЧБ (играл в среднем чуть больше тайма) оформил 7 мячей и 2 результативные передачи, но особенно запомнился по двум видео. Первое, напоминающее по стилю покаянное, выложили еще в январе – в нем начальник команды Алексей Калитник от лица клуба благодарил сотрудников Центрального РУВД Минска, а По говорил, что будет рад видеть силовиков на стадионе. Ролик собрал множество негативных комментариев от болельщиков.

Второе видео сняли 3 сентября – в этот день любитель перевернуть страницу Александр Лукашенко прибыл на открытие «Динамо-Юни», где перед ним выстроили всю команду. По привлек отдельное внимание политика – Александр спросил у Жана, в Беларуси ли он родился и где выучил язык, усомнился, что в Кот-д’Ивуаре есть подобные стадионы (По ответил, что «есть хорошие»), и сказал, что хорошо бы «помочь маленьких взять из Африки». В целом Лукашенко сделал вывод, что По прижился в Беларуси, и выдал напутствие: «Только не беги из Беларуси. Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет». Африканец в ответ широко улыбнулся – сейчас ситуация действительно выглядит смешной.

Уровневых легионеров в «вышке» грозит остаться минимум – По не первый «беглый» (вспомнить хотя бы Юлиуса Сзоке и Александра Нойока), а гослимиты на зарплаты и повальный недопуск команд на сборы в приличные условия точно не добавят иностранцам любви к белфутболу. Экс-игрок сборной Беларуси Виталий Трубило в комментарии для канала «ЧестнОК» увидел общую причину ситуации в проблемах с экономикой в Беларуси и предсказал, что чемпионат ослабнет, а топ-клубы ожидают новые проблемы в еврокубках (отметка 6:58).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».