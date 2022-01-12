Политолог: Если Назарбаев в Минске – это для него плохой признак 17 12.01.2022, 19:34

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Политолог не исключает, что Елбасы мог улететь в Минск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все еще не обладает информацией о том, известно ли Владимиру Путину о судьбе Нурсултана Назарбаева. Между тем от экс-президента Казахстана не поступало ни единого заявления с момента начала массовых протестов в стране. Назарбаев и весь его клан не подают никаких сигналов. В то же время в СМИ и соцсетях появляются различные версии, объясняющие «молчание» Назарбаева – от бегства в другую страну до смерти Елбасы. Какая из этих версий может оказаться правдивой? Подробности – в материале «ФедералПресс».

Последний публичный выход

Эксперты, анализируя ситуацию, резюмируют, что последнее появление Назарбаева на публике состоялось еще в конце ушедшего года. Было это в России на неформальной встрече лидеров стран СНГ. На персональном сайте Нурсултана Абишевича цитируется его прямая речь на этом мероприятии.

«Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года», – публикует сайт слова Назарбаева в общении с российским президентом.

Более ни в СМИ, ни на своем сайте, ни через посредников экс-лидер Казахстана не сказал ничего, несмотря на уровень важности событий в стране.

Кремль не комментирует ситуацию с «пропажей» Нурсултана Назарбаева: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ежедневно отвечает, что не знает ничего о местонахождении бывшего лидера страны.

В Беларуси или Великобритании

Также в Сети популярны версии о бегстве Назарбаева в другие страны. Политолог Дмитрий Журавлев не отрицает, что бывший глава Казахстана мог уехать в Лондон или даже в Минск. Напомним, 7 января пресс-служба диктатора Беларуси сообщала о переговорах Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева.

«Он может находиться где угодно, в Москве, Лондоне, в том же Минске. Понимаете, если он, например, в Минске – это для него плохой признак. Это значит, что все его друзья в Лондоне не очень-то хотят с ним дружить. Не так важно, где он находится, его отъезд – уже символ его настоящего и будущего. В Великобритании у Назарбаева были всегда очень хорошие отношения с местной элитой. Правда, он больше дружил с принцем Филиппом, сейчас старшее поколение королевской семьи от политической деятельности отошло, но уж все равно ему место под солнцем нашли бы», – отметил политолог.

По мнению эксперта, то, что официально Назарбаев отметился только в Минске – факт удивительный. Потому что политика, который официально ориентируется на Минск, не примут ни в одной западной стране.

«Для человека, который привык быть не просто президентом одной, пусть и большой по площади страны, а международным авторитетом, это будет очень большая потеря. Там же очень много непонятного в этой всей истории, смущает и молчание основных лидеров СНГ, смущает то, что все лозунги были против Назарбаева, а не против действующего президента, а подавление путча возглавил именно действующий президент», – резюмировал Журавлев.

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