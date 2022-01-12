Китай погружается в долговый кризис 11 12.01.2022, 19:46

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Долг Китая достиг $40 трлн и обогнал США.

Долг Китайской Народной Республики достигает 40 трлн (265% от ВВП), две трети которого, по информации издания Quartz, составляют долги компаний. "Таких масштабов закредитованности нет даже в США", — пишет журналист Богдан Мирошниченко в материале на "Экономической правде".

По мнению автора, раньше Китай мог себе это позволить. ВВП Китая ежегодно рос на 8–12%, что позволяло привлекать новые средства. Но за последнее десятилетие рост экономики страны замедляется, а рефинансировать старые кредиты становится сложнее.

"Подобное торможение экономики называется "посадкой". Она может быть мягкой, с сохранением рабочих мест и без банкротств или жесткой, сопровождающейся экономическим кризисом и рецессией", — говорится в статье.

Сейчас Китаю грозит только жесткий вариант "посадки", поскольку закредитованные компании скоро должны будут отдавать гораздо больше денег, чем будет поступать, пишет Мирошниченко.

Он также напомнил, что в 2019 году Народный банк КНР провел стресс-тест банковской системы и выяснил, что если годовой рост экономики будет меньше чем на 4,15% в год, то половина китайских банков окажется на грани дефолта.

"Поскольку, по разным оценкам, к 2026 году рост китайского ВВП упадет до критических 3–4% в год, власти решили как можно скорее избавиться от задолженности. Этот путь обещает стать болезненным", — отмечает автор.

По его мнению, сегодня Китай столкнулся со множеством системных проблем. В частности, с некачественными кредитами, экспортной зависимостью, демографией, слабым внутреннем спросе, проблемным девелоперским сектором.

"Резкое отлучение экономики от финансирования может привести к ряду дефолтов и внезапному кризису, который ударит по всему миру", — убежден Мирошниченко.

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