Что осталось в Беларуси от бесплатной медицины? 2 12.01.2022, 19:56

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Тяжелобольные белорусы рассказывают, как Минздрав отказывает им в лечении.

Белорусская система здравоохранения – самая доступная, а западные страны экономят на здоровье своих граждан – такова риторика представителей властей. Но тяжелобольные белорусы рассказывают, как Минздрав отказывает им в лечении. Почему у белорусской системы здоровья нет денег и лекарств на тяжелых пациентов? Почему у нас не лечат людей с редкими заболеваниями, и что им делать? Смотрите в новом выпуске программы «Честно говоря».

Каждый гражданин имеет право на здравоохранение: говорится в статье 45 Конституции Беларуси. Но не все белорусы имеют равный доступ к лечению. Прежде всего это испытывают люди с редким заболеваниями –мукополисахаридоз, болезнь Дюшенна, спинальная мышечная атрофия. Редкое – это значит, что встречается меньше, чем у одного человека из 2000. Поэтому их можно не замечать. Даже реактивы для лабораторных исследований для таких больных не всегда есть.

Герои программы «Честно говоря», Виктор с сестрой Ириной, болеют спинальной мышечной атрофией с детства. Это болезнь слабых мышц — людям трудно ходить, сидеть и глотать. Но белорусские врачи даже не смогли им поставить точного диагноза.

Время для этой болезни чрезвычайно важно. Чем быстрее получишь диагноз и начнешь лечение, тем более вероятен успех.

Анастасия Гричанникова заметила, что с сыном что-то не так после очередной детской прививки. Он стремительно начал ослабевать. Больше года ходили к врачам. Только одного результата ДНК-анализа они ждали четыре месяца.

«Получается, когда можно было поставить диагноз, Леша еще хорошо ходил. Ему было полтора года. И диагноз ему поставили в 3,2. То есть мы потеряли полтора года. За это время сильно прогрессировало заболевание, он очень ослаб», – вспоминает Анастасия.

На что пошли герои программы, чтобы обрести возможность лечиться за счет бюджета? Как опыт соседей может помочь в реформировании отечественной медицины? Какой вариант медицинского страхования был бы оптимален для Беларуси? Смотрите в видео.

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