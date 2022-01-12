В Японии идут сильные метели
- 12.01.2022, 20:02
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На Хоккайдо за три часа выпал 31 сантиметр снег.
На севере и северо-востоке Японии циклоны вызвали снежные метели, отменены авиарейсы. Об этом сообщает Singl of The Times.
Быстро развивающиеся циклоны вызывают снежные бури в северной префектуре Японии Хоккайдо и северо-восточном регионе Тохоку.
В селении Отойнеппу на Хоккайдо за три часа выпал 31 сантиметр снега. Порывы ветра скоростью почти в 130 км/ч были зафиксированы в городе Хонбецу на Хоккайдо.
Метеорологи предупреждают, что метели на севере Японии могут затруднить вождение при почти нулевой видимости.
Штормовые условия вызвали отмену авиарейсов. В среду 95 рейсов Japan Airlines и 65 рейсов All Nippon Airways были отменены.