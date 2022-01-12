Генсек НАТО: Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс 9 12.01.2022, 20:28

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Йенс Столтенберг

Об этом Йенс Столтенберг заявил после переговоров с российской делегацией.

НАТО отказало России в праве вето на вступление Украины в альянс

Третьи страны не будут решать, кто может вступить в НАТО, а кто нет. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с российской делегацией в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе, передает РБК.

— Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь… Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО.

Встреча Совета Россия — НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Переговоры продолжались около четырех часов, Столтенберг назвал их сложными, но полезными.

— У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее, — рассказал Столтенберг.

По его словам, разногласия между Москвой и союзниками по НАТО будет сложно преодолеть, но тот факт, что сторонам удалось сесть за стол переговоров, является позитивным сигналом.

Переговоры между Россией и союзниками по НАТО стали первыми за последние два с половиной года. Ранее Москва потребовала от НАТО и США гарантировать неприсоединение Украины к альянсу. Такие пункты значились в опубликованных проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.

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