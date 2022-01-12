Более 200 домов в Уручье остались без отопления и горячей воды 12.01.2022, 21:16

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Ночью в Минске будет до 12 градусов мороза.

Вечером 12 января в некоторых домах в Уручье пропало отопление и горячая вода. Как пишет агентство «Минск-Новости», подобная ситуация наблюдается в более 200 домах микрорайона. Причина — повреждение насоса мини-ТЭЦ на ул. Скорины, 48.

Аварию агентству прокомментировал главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть» Геннадий Лукашевич.

— В устранении проблемы задействованы все необходимые силы. Ожидается, что подача тепла и горячей воды будет восстановлена в течение 3−5 часов, — заявил он.

По словам специалистов, отключение насоса, приведшее к сбою в работе отопления и горячего водоснабжения, произошло около 18.30. К настоящему времени дома еще не должны были остыть.

Весь необходимый персонал выведен на работу предстоящей ночью, чтобы при необходимости оперативно произвести развоздушивание систем после запуска. Утром проведут обход домов, чтобы убедиться, что туда поступают тепло и горячая вода, и устранить возможные сложности.

Напомним, по прогнозам синоптиков, ночью в Минске будет до 12 градусов мороза.

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