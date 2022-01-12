«Человек, который сделал деревню Комарово и Нарочанский регион по-настоящему европейскими» 12.01.2022, 21:31

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Эдуард Войтехович

Памяти Эдуарда Войтеховича.

Сегодня стало известно, что умер Эдуард Войтехович. Для людей, связанных с туристической сферой и с темой развития регионов, это имя многое значит, пишут в телеграм-канале «Беларускі Бабілон».

Бывший депутат Верховного Совета и многолетний директор Свирского училища, Эдуард Войтехович решил однажды сделать деревню Комарово, а заодно и весь Нарочанский регион по-настоящему европейским.

И успел за последние 20 лет невероятно много.

Он основал в Комарово ОО «Жанчыны за адраджэнне Нарачанскага краю» (уже сам посыл названия чего стоит), открыл первый деревенский бизнес-инкубатор, запустил в старых панских зданиях кафе, хлебопекарню, магазин, опекал парк и усадьбу Хаминских, да и многое еще.

Что самое главное, все это было видно. Заезжаете в Комарово и видите, что что-то там по-другому, так как хочется, чтобы было везде.

Смерть Эдуарда Войтеховича — большая потеря для всего региона, ведь далеко не все из запланированного было завершено. Но даже то, что вышло — это пример того, как должны развиться у нас исторические места. Смело, энергично, с ощущением духа района.

Светлая память хорошему человеку.

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