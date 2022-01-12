Гордон о Лукашенко: Это отрыжка советского прошлого 1 12.01.2022, 21:40

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Уже другой мир, другая жизнь.

В программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» украинском интервьюеру Дмитрию Гордону задали вопрос: повлияют ли события в Казахстане на идею транзита власти Путина и Лукашенко?

― Дмитрий, если смотреть вот так сверху на то, что произошло в Казахстане, это какой-то звоночек и Путину, и Лукашенко? Это как-то может повлиять на вот эти транзиты, о которых мы бесконечно разговариваем?

― Ирина, есть прошлое, настоящее и будущее. Вот эти советские дедушки у власти в постсоветских странах — это все прошлое. Это отрыжка советского прошлого. Они судорожно пытаются ухватиться. Мне когда-то Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «Мы ухватились за полу шинели пролетающей мимо истории». Вот эта история пролетает. Они пытаются костлявыми руками судорожно ухватиться за полы ее шинели, а она летит.

Уже другой мир, другая жизнь. Цивилизованные страны живут в другом измерении. Уже революция интернетная произошла, а эти дедушки еще воспринимают жизнь, как их учили в Высшей школе КГБ и где там учили Лукашенко — замполитом он был. Вот у них еще конспекты Маркса и Ленина из головы не выветрилось. Они еще воспринимают жизнь так. А жизнь ушла дальше. Поэтому я думаю, что они временны, а все остальное вечно.

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