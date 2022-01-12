СМИ: Роналду может присоединиться к Месси в ПСЖ
- 12.01.2022, 21:54
- 1,986
Звездному тандему быть?
На фоне слухов о своем уходе нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ, где выступает другая звезда мирового футбола Лионель Месси, сообщает Marca.
По информации издания, французский клуб видит в португальце, которому в феврале исполнится 37 лет, замену для своего форварда Килиана Мбаппе.
Отмечается, что тем самым парижский гранд готовится к уходу 23-летнего нападающего в Реал по завершении его контракта летом 2022 года.
Вместе с тем, сообщает источник, Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, не ладит с новым главным тренером команды Ральфом Рангником.
Если португальский футболист перейдет в ПСЖ, там он впервые в карьере составит звездный дуэт в атаке со своим многолетним конкурентом Лионелем Месси.