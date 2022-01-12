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СМИ: Роналду может присоединиться к Месси в ПСЖ

  • 12.01.2022, 21:54
  • 1,986
СМИ: Роналду может присоединиться к Месси в ПСЖ
Криштиану Роналду

Звездному тандему быть?

На фоне слухов о своем уходе нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ, где выступает другая звезда мирового футбола Лионель Месси, сообщает Marca.

По информации издания, французский клуб видит в португальце, которому в феврале исполнится 37 лет, замену для своего форварда Килиана Мбаппе.

Отмечается, что тем самым парижский гранд готовится к уходу 23-летнего нападающего в Реал по завершении его контракта летом 2022 года.

Вместе с тем, сообщает источник, Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, не ладит с новым главным тренером команды Ральфом Рангником.

Если португальский футболист перейдет в ПСЖ, там он впервые в карьере составит звездный дуэт в атаке со своим многолетним конкурентом Лионелем Месси.

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