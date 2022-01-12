Юрий Чиж признал долг бывшему компаньону и погасил его 2 12.01.2022, 22:04

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Расчет провели по хитрой схеме.

Закончилась история, из-за которой домой к бывшему олигарху Юрию Чижу приходили судебные приставы и описывали имущество. В итоге Чиж признал долг перед бывшим менеджером «Трайпла» Николаем Чукисовым и рассчитался. «Наша Ніва» узнала подробности.

Эта история началась в 2015 году. Тогда Юрий Чиж и его друг Владимир Япринцев решили продать таможенную компанию «Аскарготерминал», которая оказывала таможенные услуги в аэропорту «Минск». Было похоже, что без инвестиций компания начнет генерировать убытки.

Продавать компанию поручили тогдашнему управляющему «Аскарготерминал» Николаю Чукисову. Как стало потом известно, на словах Чукисов договорился с Япринцевым, что при удачном проведении сделки деньги разделят на троих, письменного договора не составляли. Акции продали в 2015-м за полмиллиона долларов.

«Но уже через час после подписания документов Япринцева арестовали по заявлению Чижа, — рассказывает наш источник. — В результате два бизнесмена остались должны Чукисову более ста тысяч долларов. Но япринцевскую часть денег за проданные акции снял со счета и потратил Чиж. Чукисов в итоге не получил ничего».

История продолжилась в 2019-м году. Тогда Япринцев потребовал с Чижа свою долю. А потом передал Чукисову право требовать этот долг. Тот им воспользовался.

Суд постановил взыскать с Чижа средства. Сначала он юридически защищался, но потом попал в изолятор. К настоящему времени суд уже наложил запрет на операции с домом Чижа в Лагожаске до момента погашения долга.

Потом судебные исполнители пришли описывать имущество Чижа. Они появлялись у него в Логожеске не один раз. Мы писали о том, что доверенные лица бывшего олигарха не пускали исполнителей на территорию, спускали собак и цеплялись до юридических мелочей.

Как сообщили источники «Нашай Нівы», теперь эпопея закончилась: Чиж остается со своим имуществом, так как в итоге признал долг перед Чукисовым.

Правда, схема оказалась замысловатой, ведь Чукисов сам был должен «Трайплу» примерно ту же самую сумму, что и «Трайпл» ему. Но Чукисов платил.

В итоге, в октябре «Трайпл» продал долг Чукисову некоему гражданину России, господину Титову, а затем Титов уступил право взыскивать долг Чижу.

Потом юристы «Трайпла» ходатайствовали о замене взыскателя и проведении взаиморасчета между Чижом и Чукисовым. Иными словами, они сейчас ничего друг другу не должны. Взаимозачет провели в последний день 2021 года.

«Вероятно, признать долг Чижа заставили сложные жизненные обстоятельства, в которых он находится, и требующие от него закрытия всех своих финансовых обязанностей», - говорят наши источники.

Напомним, Юрия Чижа задержали 15 марта прошлого года. За что конкретно, неизвестно, но вот уже почти десять месяцев он находится за решеткой.

Юрий Чиж - некогда самый влиятельный и приближенный к Лукашенко бизнесмен Беларуси, чей бизнес сейчас фактически перестал существовать. «Трайпл» признан банкротом, а за компенсацией долгов стоит очередь.

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