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Семеро белорусов претендуют на драфт НХЛ в 2022 году

  • 12.01.2022, 22:19
  • 1,774
Семеро белорусов претендуют на драфт НХЛ в 2022 году

Драфт НХЛ-2022 пройдет в канадском Монреале.

Центральное скаутское бюро НХЛ обновило список молодых игроков, которые претендуют на драфт НХЛ в 2022 году, передает «Трибуна».

В списке за январь есть фамилии сразу семи белорусских игроков, среди них: вратарь Иван Жигалов («Шербрук», Канада), защитник Владислав Пашуто (Беларусь U-18), нападающие Захар Польшаков («Брендон», Канада), Егор Сидоров («Саскатун», Канада), Даниил Боурош («Хаскис», США), Александр Муромцев (Беларусь U-18) и Николай Тишкевич (Беларусь U-18).

Напомним, что драфт НХЛ-2022 пройдет 7-8 июля в канадском Монреале.

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