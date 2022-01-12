Семеро белорусов претендуют на драфт НХЛ в 2022 году
- 12.01.2022, 22:19
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Драфт НХЛ-2022 пройдет в канадском Монреале.
Центральное скаутское бюро НХЛ обновило список молодых игроков, которые претендуют на драфт НХЛ в 2022 году, передает «Трибуна».
В списке за январь есть фамилии сразу семи белорусских игроков, среди них: вратарь Иван Жигалов («Шербрук», Канада), защитник Владислав Пашуто (Беларусь U-18), нападающие Захар Польшаков («Брендон», Канада), Егор Сидоров («Саскатун», Канада), Даниил Боурош («Хаскис», США), Александр Муромцев (Беларусь U-18) и Николай Тишкевич (Беларусь U-18).
Напомним, что драфт НХЛ-2022 пройдет 7-8 июля в канадском Монреале.