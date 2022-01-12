События в Казахстане, как информационное поле боя Алекс Синодов

12.01.2022, 22:28

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В современном обществе каждый, кому хочется узнать правду, легко может это сделать.

Сейчас не о борьбе кланов, народном восстании и вмешательстве "пашиняна" в дела иностранного государства, а о машине дезинформации и пропаганды и о её восприятии широкими слоями населения.

После начала волнений в Казахстане власти, как местная, так и российская не сразу сориентировались в том, какое их освещение представляется им выгодным. Отсюда первоначальная растерянность и поиск нужной интерпретации. Интересно, что СМИ авторитарных государств сообщают правду тогда и только тогда, когда она случайным образом оказывается выгодной их правителям. Так было в первые два-три дня, когда мирные демонстрации назывались своим именем, поскольку Токаев использовал их как повод избавиться от Назарбаева. Потом правда и интересы правителей неизбежно разошлись, и те же казахстанские граждане оказались иностранными погромщиками и террористами наряду с некоторым числом действительных погромщиков, отнюдь, однако, не иностранных, а доморощенных и внедренных для дискредитации протеста.

Но не стану вновь пересказывать известные вещи. Важно, что они почти сразу становились известными вопреки постсоветской информационной машине и отключению Интернета в Казахстане. Тех немногих казахстанских пользователей, что умудрялись подключаться окольными путями, оказалось достаточно для пробития бреши в стене лжи и умолчаний. А в некоторых случаях отключение Интернета оказалось невозможным по объективным причинам. Так, например, я слушал активистку из Байконура, не попавшего по очевидным причинам под колпак интернет-блокады.

Я не прилагал особого труда, чтобы разобраться в происходящем. Не искал новые источники информации, не анализировал несогласованность и противоречия официальной пропаганды, не искал обрывки описаний происходившего в соцсетях и т.п. Чтения и просмотра тех источников информации, доверие к которым я испытываю в течение некоторого времени, оказалось вполне достаточно, чтобы разобраться что к чему.

Вывод такой: в современном обществе каждый, кому хочется узнать правду, легко может это сделать. Все попытки смикшировать информацию средствами госпропаганды сегодня тщетны.

Но людей ленивых и нелюбопытных – большинство. Классик считал это национальной особенностью русских не без некоторого основания.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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