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Где можно окунуться в прорубь на Крещение

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  • 12.01.2022, 22:43
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Где можно окунуться в прорубь на Крещение

Список мест в Минске и окрестностях.

В Минске 18 и 19 января 2022 г. окунуться в прорубь можно будет на семи спасательных станциях, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской городской организации ОСВОД.

Присоединиться к желающим окунуться можно на станциях:

«Вяча» (Минский район, д. Пильница)

«Дрозды» (г. Минск, ул. Веснинка, 2а)

«Заславль-1» (Минский район, Минское море, д. Заречье)

«Комсомольское озеро» (г. Минск, ул. Прогрессивная, 29а)

«Криница» (Минский район, д. Заречье)

«Птичь» (Минский район, д. Волковичи)

«Цнянская» (г. Минск, ул. Кольцова)

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