Пять интересных фактов о рынке подержанных авто 12.01.2022, 22:52

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Статистический отчет.

Автомобильный рынок c каждым годом стремительно меняется, но некоторые тенденции и популярные мошеннические схемы продавцов остаются неизменными. СarVertical обнародовала ежегодный отчет со статистикой по рынку, собранный из баз данных по VIN-кодам автомобилей. Все факты основаны на данных компании, пишет «Народная воля».

Самый аварийный автомобиль на рынке

Статистика ущерба, очень впечатляющая: в совокупности, все отчеты насчитывают сумму 3 282 580 416 Евро. Но некоторые марки автомобилей попадают в аварии чаще других.

BMW возглавляют списки повреждений – где 47,77% из всех автомобилей марки BMW представленных на рынке бывали в аварии. В то время как, только 29,53% автомобилей марки Fiat, не смогли избежать столкновений.

Мошенничество с пробегом

Согласно отчетам об истории автомобилей, сгенерированных в течение всего года, скручивание пробега является одним из самых распространенных способов мошенничества и обмана покупателей подержанных машин.

18,5% сгенерированных отчетов в прошлом году зафиксировали признаки фальсификации одометра. В чистых цифрах это 7 112 444 874 скрученных километров, среди всех проверенных автомобилей.

Самая высокая вероятность угона

В прошлом году было сформировано 672 отчета, в которых были отмечены угнанные машины.

Самой угоняемой моделью автомобилей стала Škoda Octavia. Было отмечено 38 случаев угона авто данной марки.

По имеющимся данным, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3 Series. Владельцам Škoda следует быть особенно бдительными и тщательнее заботиться о сохранности своих авто.

Чтобы избежать покупки угнанного авто, необходимо проверить историю машины.

Самые популярные марки автомобилей

По данным отчетов, BMW, Volkswagen и Audi являются самыми популярными марками автомобилей. В совокупности на них приходится 13% всех авто, проверенных на carVertical.

В частности, BMW 3 серии является народным любимцем и составляет около 5% всех отчетов carVertical.

VW Passat и Audi A4 не сильно отстают, в то время как авто других производителей гораздо ниже в рейтинге.

Другие популярные модели в этом списке: BMW 5 серии, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz E-Class, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb и BMW 1 серии.

Самые популярные старые авто

Старых BMW гораздо больше, чем любых других автомобилей.

40,38% BMW, которые были проверены в 2021 году, были выпущены в период с 1990 по 2010 год.

Между тем, для VW и Audi эти показатели всего 14,56% и 19,97% соответственно.

А у такого производителя, как Citroën, процент старых автомобилей еще ниже – всего 10,92%.

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