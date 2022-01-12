В каком состоянии и где находится Лукашенко? 13 12.01.2022, 23:09

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Пресс-служба диктатора на сутки замолчала после его вчерашнего сиплого выступления.

Сегодня Лукашенко не появился на открытии медицинского центра в Бресте. Вместо диктатора на открытии присутствовал его представитель по Брестской области Валерий Иванов.

Как сообщил источник сайта Charter97.org, в Бресте до последнего готовились к тому, что Лукашенко приедет в город. Проходили превентивные задержания, активно работала милиция, но диктатор так и не доехал до Бреста.

Примечательно, что пресс-служба Лукашенко перестала подавать информацию после его вчерашнего сиплого выступления. Последняя информация о нем была 11 января в 18:59 по белорусскому времени. Его пресс-секретарь разместила в телеграм-канале фрагмент вручения премии «За духовное возрождение». Сегодня пресс-служба диктатора молчит целый день.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что подхватил Covid-19.

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