Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО 12.01.2022, 23:17

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Если обе страны захотят вступить в военный блок, их будут оценивать «по высоким стандартам».

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга заявила, что Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их вступления в НАТО, если они сами этого захотят, передает «Наша Нива».

В настоящее время Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, но тесно сотрудничают с альянсом в статусе государств-партнеров.

Но в начале января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. «Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — сказала она.

Нуланд на этот счет сказала: «Полагаю, пять администраций [президентов США], в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство [в НАТО], мы готовы это сделать».

Если обе страны захотят вступить в военный блок, их будут оценивать «по высоким стандартам», отношение к ним будет иное, чем к странам из Восточной Европы.

«Очевидно, что они давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами: коррупцией, экономическими реформами, стабильностью демократии», — отметила Нуланд.

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