Die Zeit: США попросили Германию конфисковать самолет близкого друга Путина 3 13.01.2022, 8:04

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Лайнер находился в Международном аэропорту Берлин-Бранденбург.

Администрация Джозефа Байдена подталкивает федеральное правительство Германии к тому, чтобы конфисковать частный самолет Hawker 800 XP, который с конца октября 2020 года находился в Международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) для технического обслуживания и, по одной из версий, может принадлежать близкому к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмену Евгению Пригожину. Это следует из материала германской еженедельной газеты Die Zeit (перевод — dw.com).

По ее данным, в конце 2021 года американские дипломаты передали досье с информацией о самолете в МИД Германии, а также в министерство по делам экономики и защиты климата. Как следует из досье, Hawker 800 XP зарегистрирован в Сан-Марино на компанию под названием Club Group. По данным Die Zeit, речь идет о подставной фирме.

Запуск таможенной процедуры

Как отмечает издание, правительство Германии до сих пор отказывалось от ареста имущества, ссылаясь на непрозрачную структуру владения самолетом. По сведениям газеты, ряд озабоченностей, в частности, высказывался в министерстве экономики ФРГ. В качестве компромисса имеющие отношения к процессу министерства согласились сперва инициировать таможенную процедуру. Пока она ведется, владелец не имеет права воспользоваться самолетом.

"Бессовестные германские власти"

На запрос Die Zeit Евгений Пригожин заявил, что "бессовестные германские власти", по всей видимости, хотели украсть самолет у его реального владельца и приписать ему. По словам бизнесмена, ему жаль настоящего хозяина Hawker 800 XP. Кто может им быть, Пригожин, однако, не сказал.

Официально в МИД ФРГ и в германском министерстве по делам экономики и защиты климата пока не прокомментировали ситуацию.

Пригожину запрещено иметь активы в ЕС

В феврале 2018 года занимавший пост спецпрокурора по России Роберт Мюллер заявил, что органы юстиции Соединенных Штатов предъявили 13 гражданам России, включая Евгения Пригожина, официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США.

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты выборов в США в 2018 году.

Пригожин фигурирует в нескольких санкционных списках Соединенных Штатов и Евросоюза. Ему запрещено иметь активы в ЕС.

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