Мистер Кемел: как семья Токаева связана с Россией 7 13.01.2022, 8:38

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фото: rfl/rl

Оговорка Путина была неслучайной?

Россия с готовностью откликнулась на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ввести войска для помощи в подавлении протестов в стране. Неудивительно: бывшая жена Токаева родилась в России, а его сын закончил дипломатическую академию МИД РФ и входил в совет директоров компании, отметившейся скандальной стройкой в подмосковных Химках, сообщает "Радио Свобода".

В понедельник на онлайн-заседании ОДКБ Владимир Путин перепутал имя казахстанского президента, назвав его не Касым-Жомартом, а Кемелом Жомартовичем. Оговорка может быть неслучайной: Кемел (или Кемель) – это имя отца Токаева, автора книг о советских чекистах в Казахстане. Это же имя в 2019 году, когда Токаев стал и. о. президента Казахстана, взял себе в качестве фамилии его сын Тимур, у которого Радио Свобода и "Настоящее Время" нашли датируемый 2016 годом российский бизнес-актив: он входил в совет директоров ОАО "Маяк". Это акционерное общество владеет одноименным жилым комплексом в подмосковных Химках, который получил скандальную известность из-за жалоб местных жителей, обвинявших застройщика в уничтожении единственного общедоступного стадиона в городе.

По одной из версий, беспорядки в Казахстане в начале 2022 года стали следствием межклановой борьбы между людьми Токаева и представителями его предшественника, многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как нам удалось выяснить, еще пять лет назад сын Касым-Жомарта Токаева, рожденный в браке с россиянкой, был тесно интегрирован в одну из бизнес-структур, связанных с Назарбаевым и управлявшихся его "кошельком" Кенесом Ракишевым. По неподтвержденным данным, после начала протестов в Казахстане Ракишев покинул Казахстан.

Как Токаев развелся с "Российской Федерацией”

На странице Касым-Жомарта Токаева в "Википедии" говорится, что он был женат на Надежде Давыдовне Токаевой. На официальном сайте президента Казахстана сказано лишь, что Токаев разведен и имеет сына по имени Тимур. Когда Токаев вступал в должность президента в 2019 году, казахстанские СМИ заметили на его руке обручальное кольцо – но на последующих фотографиях оно исчезло. Тогда же журналистам удалось найти довольно скупую информацию о жене Токаева, Надежде Давыдовне. В 2020 году издание acca.media обнаружило, что в 2011 году Надежда Токаева была почетным президентом Женской гильдии ООН – сам Токаев в то время работал заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором отделения ООН в Женеве.

Казахстанские СМИ писали, что Надежда Токаева – россиянка. В российском коммерческом реестре есть ее полная тезка: в 2005 году Надежда Давыдовна Токаева была зарегистрирована в Москве в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося сдачей недвижимости в аренду. Номер российского паспорта Надежды Токаевой, заканчивающийся на цифры 940, неоднократно публиковался в телеграм-каналах. Тот же номер можно найти в нескольких утечках персональных данных и кредитных историй россиян. Сервис проверки паспортов на сайте МВД указывает: российский паспорт Токаевой по-прежнему действителен.

Именно российское гражданство Надежды Токаевой, по версии казахстанских СМИ, могло стать причиной ее развода с Касым-Жомартом, когда он стал исполняющим обязанности президента Казахстана. В отличие от матери, у Тимура российского паспорта нет.

В декабре 2021 года внесенный Минюстом в список "иноагентов" Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал ролик о том, как Росреестр убирает из своей базы данных имена и фамилии высокопоставленных российских чиновников, заменяя их словами "Российская Федерация". В расследовании говорится и о бывшей супруге Касым-Жомарта Токаева и ее сыне Тимуре. В старых выписках из Росреестра их имена были указаны в качестве владельцев квартир в центре Москвы, на улице Усачева и в Последнем переулке, но с 2020 года собственниками этих квартир также значится "Российская Федерация".

Дом, в котором владеет квартирой площадью 198 кв. м Тимур Токаев:

Как выяснили Радио Свобода и Настоящее Время, за словосочетанием "Российская Федерация" скрыты и несколько объектов подмосковной недвижимости, принадлежавших Надежде Токаевой. В их числе – дом в поселке Абрамцево. У местных поселок известен как "Генеральские дачи": участки высокопоставленным военным там раздавал еще Сталин. Покупателем одной из дач, принадлежавших Токаевой, в 2008 году стала семья московской журналистки Евгении Лавут и кинопродюсера Евгения Гиндилиса. Как рассказала Евгения Лавут Радио Свобода, Надежда Токаева при продаже дома жаловалась, что его трудно утеплить, и говорила, что переезжает в Крым, а спустя два года, в 2010-м, вывезла оттуда старый диван и демонтированную лестницу.

Из швейцарского колледжа – в Химки

"Я здесь вырос, учился, здесь живу. На стадионе "Маяк" занимался спортом. Всегда эта территория была доступна. Теперь все перекрыто, и непонятно даже, где с друзьями поиграть в футбол", – рассказывали жители подмосковных Химок журналистам в 2014 году, возмущаясь планами строительства жилого комплекса "Маяк" на месте одноименного стадиона. Борьбе местных жителей с застройщиком посвящены десятки публикаций в российских СМИ и на сайте "Экооборона Московской области".

Несмотря на протесты, ЖК все-таки был построен. Квартиры по цене от 140 до 220 тысяч рублей за кв. м в нем можно купить и сейчас.

Расположение ЖК Маяк

Жилой комплекс «Маяк» расположен в восточной части города Химки, всего в http://t.co/zVs9e9z0RO pic.twitter.com/s7zXE0NE4U — Handmadeidea (@Handmade_idea) April 17, 2014

Радио Свобода и "Настоящее Время" обнаружили в открытых источниках (ссылка, .pdf) годовой отчет выступившего заказчиком этого строительства ОАО "Маяк" за 2016 год, из которого следует, что одним из членов совета директоров общества в то время был сын нынешнего казахстанского президента Тимур Токаев. В документе приведены ранее не публиковавшиеся сведения о его биографии: "Образование – высшее. Кандидат политических наук. Колледж Леман, Женева, Швейцария – диплом общеобразовательного колледжа Вебстерский университет, Бельвю, Швейцария. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ".

В интернете можно найти диссертацию Тимура Токаева, которую он защитил в академии МИДа в 2009 году: "Стратегия республики Казахстан в отношении Запада. Национальные интересы, приоритеты, направления". Фамилия Назарбаева упоминается в ней 112 раз на 215 страницах. Путин встречается 1 раз, Обама – 6, Буш – 14 раз. "Россия – единственный союзник Казахстана", – пишет Токаев-младший.

На момент публикации отчета ОАО "Маяк" заработало 541 млн рублей. Годовые отчеты за следующие годы нам найти не удалось, и мы не знаем, входит ли сейчас Тимур Токаев в совет директоров. В августе 2014 года суд не нашел нарушений в застройке стадиона "Маяк" жилыми высотками.

Тимур и его команда

Интересен не только сам факт участия сына казахстанского президента в совете директоров компании, построившей очередной жилой комплекс в Химках, но и другие фамилии в списке членов совета "Маяка", которые ведут прямиком к семье Нурсултана Назарбаева.

Тимур Токаев связан с несколькими юридическими лицами в Казахстане, свидетельствуют данные бизнес-реестров. В том числе он является руководителем благотворительного фонда имени своего деда, Кемеля Токаева. На сайте фонда он представлен как член правления.

Помимо благотворительного фонда, Тимур Токаев формально числится совладельцем еще двух небольших действующих компаний (геологоразведка и техническая экспертиза), которые, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", фактически не ведут никакой деятельности и не приносят прибыли.

В недавнем прошлом Токаев-младший, согласно той же базе данных, был совладельцем прекратившей существование компании ТОО "САЛИШ". Предыдущее название этой организации – "Аби Петролеум Кэпитал"; по данным казахстанских СМИ, Тимур Токаев вошел в число ее соучредителей в 2002 году, то есть в 18-летнем возрасте, после чего компания немедленно получила лицензию на разработку месторождения Грядовое в Атырауской области.

Долю в нефтяной компании Тимур Токаев получил в тот момент, когда его отец покинул пост премьер-министра Казахстана, перейдя на должность главы МИД страны. Вторым совладельцем "Аби Петролеум Кэпитал" в равной доле с Тимуром Токаевым стал Мухамед Избастин, сын казахстанского дипломата Темиртая Избастина и одновременно племянник Касым-Жомарта Токаева, то есть двоюродный брат Тимура. Дела семейного бизнеса двух кузенов шли неплохо: в 2012 году фирма продемонстрировала чистую прибыль в размере около 50 миллионов долларов. В дальнейшем прибыль сократилась, а с 2014 года компания стала убыточной, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". "Аби Петролеум Кэпитал" была ликвидирована в июле 2020-го уже под названием ТОО "САЛИШ".

Из открытых источников также известно, что Тимур Токаев был (по состоянию на 2016 год) миноритарным акционером компании KM GOLD, терпящей в последние годы значительные убытки. Таким образом, в последние несколько лет ни один из официальных активов Токаева-младшего в Казахстане не приносит ему заметного дохода.

В 2018 году издание Scanner Project опубликовало "путеводитель по Женеве": расследователи обнаружили, что Тимур Токаев значится в списке жильцов дома номер три по улице Chemin Gilbert-Trolliet (один из его соседей – Семен Винокуров, свояк главы российского МИДа Сергея Лаврова). По подсчетам издания kz.expert, стоимость женевской квартиры Токаева может составлять порядка 2 миллионов долларов. Со ссылкой на собственные источники kz.expert утверждает, что Токаев-младший живет не в Женеве, а в Москве, где ведет свой бизнес, которому "вероятно, помогают союзники его отца". Возможно, это как раз ОАО "Маяк" – один из российских девелоперских проектов, в которых Токаев-младший участвует вместе с крупнейшими бизнесменами Казахстана.

В 2005 году работы по геологоразведке на месторождении Грядовое в Казахстане выполняла по заказу "Аби Петролеум Кэпиталс" Тимура Токаева компания АО "Казахстанкаспийшельф", наполовину принадлежавшая АО "Sat&Company". Это общество было создано одним из богатейших и наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана Кенесом Ракишевым (ссылка, .pdf).

С Ракишевым связано и то самое российское девелоперское ОАО "Маяк": председатель совета директоров "Маяка" (в который входил Тимур Токаев) – Махмуджон Эрматов, соучредитель и руководитель целого ряда компаний, зарегистрированных в одном и том же особняке на Верейской улице в Москве. Одна из них, "Сат-инвест", упомянута в разделе "Партнеры" на сайте ЖК "Маяк". Все эти компании (во всех названиях присутствует слово "Сат") – часть российских активов, прямо или косвенно находящихся под контролем Кенеса Ракишева.

Основной владелец ОАО "Маяк" (57,4%) – нидерландский фонд Dostyk Investments B.V., фактически находящийся под контролем Тимура Кулибаева, мужа средней дочери Назарбаева и "самого влиятельного бизнесмена" назарбаевской эры.

Кенес Ракишев тоже успешно встроен в элиту Казахстана: он не только крупный предприниматель с интересами в девелопменте, добыче полезных ископаемых, технологическом и банковском секторах, но и женат на дочери Имангали Тасмагамбетова, виднейшего политика Казахстана назарбаевской эпохи. Тасмагамбетов был руководителем администрации президента, акимом Алматы и Астаны, министром обороны, а с 2016 по 2019 годы послом Казахстана в России (с этого поста его уволил на пенсию новый президент Токаев-старший). С другой стороны, у Ракишева есть много бизнес-проектов и налаженных связей в России. В СМИ и блогах его называли одновременно "верным кошельком Назарбаева" и человеком, помогающим партнерам "освоиться на земле русской". Кенес Ракишев награжден орденом имени Ахмата Кадырова, а Рамзан Кадыров писал, что многие годы является его "настоящим другом и братом" (хотя этот "медовый месяц" длился недолго).

Казахский олигарх Кенес #Ракишев стал сторониться дружбы с #Кадыровым после того как #США ввели санкции против всех кто связан бизнесинтересами с Кадыровым



Кадыров обиделся и удалил со своего инстаграма поздравления с днем рождения Ракишева, которого называл дорогим братом pic.twitter.com/9UHXKWRDIY — Kavkaz Center (@newkc14) March 26, 2020

В последние годы Ракишев сконцентрировал усилия в секторе высоких технологий: он участвует в проекте, создающем смартфоны и компьютеры, использующие блокчейн, а также инвестировал в производство электромобилей – и одновременно в добычу в Казахстане металлов, необходимых для производства аккумуляторных батарей.

В краткой биографии на сайте фонда имени Кемеля Токаева сказано, что его внук Тимур, совсем как Кенес Ракишев, "занимается недвижимостью и технологическими стартап-проектами".

Кемел-лайт

С тех пор, когда сын Касым-Жомарта Токаева входил в совет директоров "Маяка", одного из бизнесов Кенеса Ракишева, прошло уже пять лет. Чем сейчас занимается Тимур Токаев – неизвестно, но не позже апреля 2019 года, когда его отец стал исполняющим обязанности президента Казахстана, Токаев-младший сменил имя на "Тимур Кемел", вероятно, в честь деда. Первыми об этом написали в декабре казахстанские СМИ и телеграм-каналы, в одном из которых был опубликован фрагмент удостоверения личности Токаева, выданного 11 апреля 2019 года. В бизнес-реестрах тоже есть информация о смене имени 37-летнего бизнесмена. Но в российских базах данных о "Тимуре Кемеле" нет практически никакой информации: он либо не ведет в России дел, либо пользуется своим старым именем.

Зато известно, чем занимается сейчас "кошелек Назарбаева" Кенес Ракишев. 10 января 2022 года агентство "Интерфакс" опубликовало новость о завершении сделки между казахстанским БТА-банком Ракишева и вице-президентом компании "Адамант" Владимиром Голубевым по продаже последнему 100% долей в компании "Норд Стар". Эта компания в сентябре 2020 года стала первым резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области, заключив соглашение с "Корпорацией развития Дальнего Востока". Около 3 миллиардов рублей она планирует инвестировать в развитие морского порта и нефтебазы Витино. Почему один из самых близких к Назарбаеву казахстанских бизнесменов охладел к этому проекту, неизвестно, зато для Голубева участие в нем выглядит вполне логичным. В СМИ его тоже не раз называли "кошельком", но уже Игоря Сечина – а еще связывали с преступным миром Санкт-Петербурга 1990-х годов. Журналист Андрей Константинов утверждал в книге "Бандитский Петербург", что Голубев был известен как криминальный авторитет по кличке "Бармалей" и был связан с "тамбовской" преступной группировкой. Голубев, состояние которого издание "Деловой Петербург" оценивало в 2020 году в 4,6 миллиарда рублей, категорически отрицает свои связи с криминалом: в 2017 году он добился изъятия ссылок на публикации об этих связях из поисковой выдачи Google.

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