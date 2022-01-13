Калийная катастрофа для Лукашенко 18 13.01.2022, 8:51

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Из-за разрыва главной логистической цепочки может наступить «эффект домино».

Оппоненты Лукашенко заставили Норвегию отказаться от закупок сырья для производства удобрений

Переговоры сторонников перемен в Беларуси с руководством Норвегии и компании Yara увенчались успехом. Норвежская сторона отказалась от закупок белорусского калия.

Пресс-релиз о том, что с 1 апреля норвежский производитель калийных удобрений Yara прекращает закупки белорусского калия, появился на ее сайте 10 января. В сообщении говорится, что решение принято в связи с санкциями, введенными в отношении Беларуси, пишет «Независимая газета».

«При поддержке правозащитных организаций и профсоюзов Yara стремилась к позитивным переменам, используя свое присутствие в Беларуси для продвижения техники безопасности и соблюдения прав человека. Однако влияние на цепочку поставок текущих санкций в отношении Беларуси вынудило Yara инициировать свертывание поставок белорусского калия», – говорится в сообщении компании.

В документе отмечается, что «последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников «Беларуськалия». При этом норвежский производитель намерен «продолжить реализацию программы промышленной безопасности, начатой в 2021 году, в тесном сотрудничестве с независимым профсоюзом «Беларуськалия», приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Yara Свейна Торе Хользетера.

Напомним, история давления на норвежскую компанию началась сразу после президентских выборов в Беларуси. Тогда рабочие «Беларуськалия» создали стачком и призывали к забастовке, требуя проведения новых выборов. В декабре 2020-го гендиректор Yara Свейн Туре Хользетер приезжал в Беларусь и встречался с руководством «Беларуськалия». Он изложил условия, которые должна соблюдать белорусская компания, чтобы соответствовать «Кодексу поведения для деловых партнеров Yara».

Тем не менее, как следует из сообщения о грядущем прекращении поставок, к разрыву отношений привела вовсе не позиция норвежского производителя, а действия других участников цепочки поставок.

Yara не уточняет, кто именно в цепочке поставок отказывается от сотрудничества, однако есть основания полагать, что это может быть Литва, через территорию которой транспортируются белорусские калийные удобрения. В декабре прошлого года в этой стране разразился скандал, и правительство готово было уйти в отставку из-за того, что Литовские железные дороги продолжают сотрудничать в «Беларуськалием».

Белорусский калий попал под американские и европейские санкции. Если европейские оказались довольно мягкими (вступают в силу после окончания контрактов и охватывают лишь порядка 20% продукции, выпускаемой «Беларуськалием»), то американские предполагают даже вторичный эффект. Имеется в виду, что пострадать могут не только сами контрагенты белорусского производителя, но и их партнеры.

Калий – важный экспортный продукт для Беларуси. На его продаже страна зарабатывает ежегодно порядка 2,5 млрд долл. Прямые европейские санкции не представляют большой угрозы для экономики, поскольку Европа не является основным покупателем этого продукта. Основные поставки идут в Бразилию (21,6%), Китай (13,3%) и Индию (12%). Что касается Норвегии, то ее доля едва превышает 3% в общем объеме экспорта. В деньгах это было 74 млн долл.

Если бы разрыв контракта с Yara был единственным результатом действия санкций, то Беларусь смогла бы заместить выпадающие объемы. Разрыв сотрудничества с норвежской компанией несет больше имиджевых потерь, чем денежных. Гораздо большую угрозу представляет разрыв тех самых цепочек, на которые ссылается норвежский производитель. Дело в том, что почти весь белорусский калий поставляется через Литву. В Клайпедском порту у Беларуси имеется доля в насыпном терминале.

Минск обсуждает с Москвой перспективы переориентации транзитных потоков на российские порты, однако для этого существует несколько препятствий. В частности, отсутствие технической возможности для перевалки. Кроме того, в связи с тем, что Россия сама является экспортером калийных удобрений, она не очень заинтересована спасать конкурента. Ранее эксперты в отрасли высказывали предположение, что выходом из сложившейся ситуации может стать объединение «Беларуськалия» и «Уралкалия» в одно предприятие. Об этом говорил Игорь Удовицкий – владелец терминала «Biriu kroviniu terminalas» в Клайпеде, через который экспортируются белорусские удобрения.

Напомним, что в 2005–2013 годах «Беларуськалий» и «Уралкалий» уже экспортировали свою продукцию вместе – через Белорусскую калийную компанию (БКК). Однако затем шумно «развелись». Тогдашний генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер даже посидел в белорусской тюрьме. Сейчас Беларусь вынуждена будет идти на сотрудничество уже в роли просителя, а не того, кто диктует условия.

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