«Делают тяп-ляп»: почему в Беларуси снова рухнул мост и чего ждать дальше 9 13.01.2022, 9:21

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фото: БЕЛСАТ

Пикантности ситуации добавляет то, что недавно путепровод на Немиге ремонтировали.

В рождественскую ночь с 7 на 8 января в самом центре Минска обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига, соединяющего одних из главных транспортных артерий белорусской столицы – проспекты Независимости и Победителей.

В этом районе всегда много людей и транспорта, но, к счастью, мост обвалился ровно в то время, когда там почти никого не было – в результате никто не пострадал. Но сейчас все потоки машин, автобусов и троллейбусов перенаправлены на другие улицы, что вызывает большие пробки на пути минчан на работу и домой. Даже некоторые из переходов метро были закрыты из-за обвала, сообщает «Белсат».

Капитально отремонтировали

Пикантности ситуации добавляет то, что не так давно этот же самый мост в Минске ремонтировали – с тех пор не прошло и пяти лет.

Как заявил 21 августа 2017 года Государственному агентству БелТА генеральный директор Государственного же «Горремавтодора» Денис Глинский, который до сих пор остается на своем посту, это был «капитальный ремонт с модернизацией путепровода». По его словам, меняли пешеходные связи и бортовой камень, устанавливали новое перильное ограждение и металлические пролеты. Похоже, что именно эти участки и обвалились.

Заказчиком работы выступал «Горремавтодор», генподрядчиком – Стройтрест номер 7. Необходимость капремонта моста объясняли физическим износом конструкций, установленных в далеком 1962 году, и неприглядным внешним видом объекта. Через четыре с половиной года минчане и гости столицы имеют шансы оценить результаты работы, которая обошлась бюджету в несколько миллионов рублей.

Тогда же, по словам Дениса Глинского, ремонтировали и мост через Свислочь в районе улицы Янки Купалы. Возможно, нужно быть осторожными и там.

Интересно, что на сайте «Горремавтодора» обращение гендиректора опубликовано именно на фоне улицы Немига, рядом с уже разрушенным мостом.

Мост устал, или кто солит дороги?

Что стало причинами падения моста, пока неизвестно. Предварительная версия обрушения части моста – усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

«Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. Выясняется, кто и когда проводил экспертизу сноса конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации», – сообщили в Мингорисполкоме.

Между тем бывший научный сотрудник НАН Беларуси Сергей Бесараб в своем телеграм-канале отметил, что среди различных причин разрушения бетонных конструкция одними из самых важных являются химические, а среди химических самые агрессивные – «хлоридные атаки», или воздействие на бетон хлорид-ионов.

Ученый подчеркнул, что хлоридные атаки актуальны для холодных стран, где для борьбы с обледенением используют специальные соли, в результате чего ионы хлора проникают в бетон с талыми водами, растворяющими противогололедные смеси.

«В Беларуси это проблема, но чиновники Минсктранса неоднократно угрожали, что в ближайшие годы замены солям не будет, пусть экологи, медики, автолюбители, обычные люди с испорченной обувью до посинения бьют тревогу. А про воздействие солей на бетонные конструкции на моей памяти вообще никто никогда не говорил. Хотя у тех же англоязычных исследователей понятие “хлоридная атака” чаще всего применяется именно относительно мостов, развязок, путепроводов и других изделий из железобетона», – подчеркнул Сергей Бесараб.

По его словам, коррозия, вызванная хлоридами, характеризуется слабо заметными, но очень глубокими точечными повреждениями.

«Хлориды быстро перегрызают стальную арматуру, и определить это трудно, так как большинство принятых на вооружение методов контроля металлоконструкций определяют среднюю интенсивность коррозии, без выделения аномалий», – заявил ученый.

Сергей Бесараб советует отказаться от использования хлоридов для добавок в бетон, отказаться от разбрасывания соли там, где есть железобетонные конструкции. По его мнению, вместо дешевой соли и химических противоголедных добавок следует использовать другие материалы, так как «иначе мосты так и будут продолжать разрушаться».

Найдет ли СК виновных?

Тем временем Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела по факту обрушения моста. Уточняется, что уголовные дела заведены за нарушение проектов, обязательных для выполнения требований технических нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 305) и за служебную небрежность (ч. 2 ст. 428).

СК сообщает, что продолжает допрашивать должностных лиц организаций, осуществлявших обслуживание моста. Будут назначены комплексные технические и другие экспертные исследования.

А что теперь?

Хотя разрушена лишь одна из пешеходных частей моста, власти разобрали его полностью. Более того, за месяц обещают соорудить новый. Но никаких объявлений об общественных обсуждениях проекта видно не было. Хотя и не все приветствуют восстановление моста на теперь уже бывшем месте.

Так, телеграм-канал «Минский урбанистический» отмечает, что в мировой практике существовали и другие пути решения подобных вопросов. Например, в США перестраивали надземные автострады в наземные дороги и бульвары, или трафик переносили в тоннель.

Урбанисты напоминают, что споры и предложения о том, как изменить облик улиц Немиги, ведутся уже не первый год. Так, были даже предложения вернуть реку Немига на поверхность из коллектора, где она сегодня течет.

«В случае моста на Немиге хотелось бы увидеть, услышать (и принять участие) дискуссию хотя бы по уже существующим примерам. Может, нам тоже не стоит восстанавливать этот мост? А, возможно, эффективнее будет принять какое-то другое решение?» – задаются вопросом урбанисты.

По их мнению, в решении «вернуть как было» «достаточно трудно увидеть городское развитие, скорее это замораживание городской среды в том виде, в котором она нам досталась».

«Хочется верить, что в случае с обрушением моста нам просто не стали говорить о проведении разностороннего анализа эффективности объекта и безопасности его конструкции – но он был проведен, и только на его основании было решено вернуть мост в прежний вид», – отмечают урбанисты.

Не первый и не последний

В целом тема мостов в Беларуси довольно актуальна в последнее время. Так, в мае 2021 года обвалились мосты вблизи деревни Броды и на автодороге Борисов-Березина, в июне – железнодорожный мост рядом с «Борисов-ареной». В Новополоцке закрыли мост через Двину из-за угрозы обрушения. А в Гродно новый мост перед открытием успел дважды обвалиться и «сползти».

Не прошло и года после открытия, как в Гомельском районе начали отваливаться фрагменты конструкции от нового моста через Сож. Иногда, чтобы поддержать мосты, в бой идут деревянные балки или другие подпорки. Например, на трассе М1, в Воложинском или Рогачевском районах.

В целом мосты в аварийном состоянии встречаются по всей Беларуси.

«Проанализировав сообщения в СМИ за 2021 год, мы насчитали 22 упоминания об аварийных мостах и путепроводах в разных районах страны. Следует понимать, что в целом мостов, требующих ремонта, намного больше», – пишут независимые телеграмм-каналы.

Так, проблемы с мостами в Гомеле, Речице, Мозыре, Светлогорске, Крупках, Кобрине, городке и так далее.

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