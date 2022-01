Разговор с напившимся соседом 15 Телеграм-канал «Серпом По»

13.01.2022, 9:32

Кратко — о переговорах США с Россией в Женеве.

Мы вынесли в заголовок слова, которые, по нашему мнению, резюмируют закончившиеся в Брюсселе переговоры России и НАТО в связи с ультиматумом, выдвинутым Путиным Соединенным Штатам и атлантическому альянсу.

В роли напившегося соседа – российские начальнички. Ну а западные страны – жильцы квартир, к которым посреди ночи звонит разбушевавшийся пьяница, требуя «уважения» и «гарантий», что к нему в дверь по ночам звонить не будут.

Если сказать кратко о том, что происходит, то примерно то же, что и на недавних переговорах в Женеве между Соединенными Штатами и Россией – западные «партнеры» твердо отвергают ультиматум об «остановке расширения НАТО» и т.п. глупости, предлагая в ответ договориться по конкретным проблемам безопасности.

Предостерегая при этом от военных действий против Украины. Как сказал генсек альянса Йенс Столтенберг:

«Украина не представляет угрозы для России, Россия является агрессором, Россия - мощная ядерная страна, она создала этот кризис. Украина имеет право на защиту - и НАТО как организация помогает ей в этом».

«Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там».

То есть, по всем своим политическим закидонам, Путин и его представители получили от НАТО обоснованный и твердый отказ. Вспоминаешь слова песни Time for Truth британской группы The Jam из далеких 70-х:

Whatcha trying to say that

You haven't tried to say before?

You're just another red balloon with a lot of hot gas

«Ну и что ты хочешь этим сказать? Что ты не пытался сообщить ранее Ты всего лишь еще один красный шарик, сильно надутый горячим газом».

Это прямо про российских начальничков и их предложения. Хотя песня, как помнится, против английских лейбористов, но, учитывая эйфорию российских пропагандистов в связи с СССР, «красный шарик» подойдет и к нашему случаю.

Контраст с НАТО и Соединенными Штатами еще и в том, что там, похоже, отлично подготовились к встречам с Россией, серьезно обсудили, как можно продвинуться вперед в области безопасности и приехали на переговоры с предложениями, которые можно довести до состояния международных договоров с мерами контроля и т.п. А российские дипломаты (Рябков в Женеве, Грушко в Брюсселе) прибыли на встречи с политическими лозунгами и не были готовы к предметному разговору. Да и как иначе может быть при принятой установке ультимативно требовать «гарантий безопасности».

Остроумно высказался по этому поводу специалист в области внешней политики, обороны и безопасности академик Алексей Арбатов:

«Не совсем понятно, каких гарантий мы хотим и что это. Пакт о ненападении что ли? У нас очень печальная история связана с пактами о ненападении».

