Стало известно, кому и на какие товары в Беларуси дадут «продуктовые карточки» 23 13.01.2022, 9:34

27,292

иллюстрационное фото: ТАСС

МАРТ подписал соглашение с 16-ю торговыми сетями.

На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли появился текст соглашения о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, подписанного 12 января между министерством и 16-ю торговыми сетями.

Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидок в размере 10 % на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.

10% скидки будут предоставляться в том случае, если продолжат действовать ограничения, определенные постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Если же это решение вдруг отменят, то размер скидки возрастет до 15%.

В то же время скидка может быть и меньшей, если после ее отчисления окажется, что продажная стоимость товара меньше той, по которой продавец сам приобретал его у поставщика.

Социально значимые товары, на которые будет предоставляться скидка, совпадают с теми, цены на которые сейчас регулируются государством.

Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине свою принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи.

При этом ежемесячный размер покупок у конкретного субъекта торговли с получением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (сейчас это 288,01 рублей). Как это будет контролироваться — пока неизвестно.

Соглашение действует только полгода, до 17 июля 2022 года.

Среди торговых сетей, подписавших соглашение, — «Санта Ритейл», «Евроторг», «Доброном» («Копеечка», «Маяк»), «Виталюр», «БелМаркетКомпани», «БелВиллесден («Гиппо»). Полный список здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».