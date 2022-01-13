«Вся нагрузка ляжет на потребителей» 6 13.01.2022, 10:25

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Чем обернется повышение налогов для предпринимателей в Беларуси?

Праздники прошли – самое время возвращаться в суровую реальность. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей, для которых 2022-й, а затем и 2023 год сулят мало хорошего. Если вкратце, то отныне люди, которые зарабатывают на жизнь исключительно своими силами, а кроме того, нередко обеспечивают работой еще и других граждан, будут вынуждены платить больше налогов, пишет abw.by.

Что думают сами предприниматели и как подобные изменения отразятся на покупателях и пользователях их услуг?

Как было и как стало?

До 2022 года в Беларуси существовали три основные системы налогообложения для ИП. Упрощенная система с налогом 5% со всей выручки от деятельности, единый налог с уплатой фиксированной суммы, а также общая система налогообложения с налогом 16% от разницы между выручкой и расходами. У каждой из этих систем есть свои особенности, а помимо налогов ИП во многих случаях также несут затраты по уплате ФСЗН, обслуживанию кассовых аппаратов, терминалов и счетов в ЕРИП. Вдаваться в подробности не имеет смысла, но в целом, пусть с некоторыми трудностями, наладить работу ИП без "серых" схем было можно.

По информации Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2021 года в Беларуси осуществлял деятельность 269.501 предприниматель, на 1 октября – 275.089. Рост откровенно небольшой, в общей массе занятого в экономике населения ИП не сильно влияют на картину в целом. Практика многих стран – стимулирование малого предпринимательства и помощь малому бизнесу. У нас же ИП с 2022 года стимулируют по-своему – увеличенными налогами.

В частности, с нового года популярную "упрощенку", но теперь уже с 6% налога от выручки, не вправе применять предприниматели, оказывающие услуги. Среди исключений – туристическая деятельность, программирование, общепит, здравоохранение и сухопутный транспорт. Не входите в исключения – переходите на иные формы налогообложения.

Переход на подоходный налог подразумевает уплату уже 16% с разницы между выручкой и доходами. И это автоматически добавляет трудностей, поскольку вести учет и документацию становится сложнее, а при отсутствии расходов суммы налогов заметно вырастают.

У плательщиков единого налога поводов для радости тоже немного. Сфера его применения сокращается. Если единый налог и остается, то готовьтесь платить больше, вплоть до троекратного увеличения выплат. Например, за техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2021 году предприниматели из Минска были обязаны уплачивать 306 рублей, новая ставка с февраля 2022 года – 896 рублей.

На текущий момент у самих предпринимателей ко всем изменениям остается множество вопросов, но в целом перспективы вырисовываются так себе. В лучшем случае, если дела идут неплохо, увеличенные выплаты будут слабо заметны на общем фоне. В худшем – предприниматели, которые хотя бы просто обеспечивают себе какой-никакой доход для жизни и не зависят от сторонних работодателей, будут вынуждены или свернуть свою деятельность полностью, или уйти "в тень" без уплаты налогов как таковых.

Еще один вариант развития событий в случае перехода на уплату подоходного налога – снижение нагрузки за счет документального увеличения расходов, что не всегда возможно, а часто и вовсе является не более чем неприкрытой попыткой снизить ту самую нагрузку. Не все предприниматели готовы идти на подобные шаги. Будем откровенны: все эти изменения больнее всего ударят по мелким предпринимателям, которые изначально регистрировали свою деятельность для работы "по-белому", без намерений как-то выкручиваться.

"Честно, у нас все погибает"

На тему изменений в Налоговом кодексе мы также поговорили с тремя предпринимателями, владеющими СТО. Если вкратце, то содержание автомобиля обещает стать еще дороже.

Александр: "Пока ситуация достаточно сложная. Я платил и единый налог, и налоги по УСН. С новым Налоговым кодексом нагрузка будет слишком большой. В моем случае, поскольку работы хватает, скорее всего, придется укрупняться и создавать ООО. Налоговая нагрузка вырастет в любом случае, предварительная оценка – 20 процентов. У мелких ИП ситуация хуже: многим придется или закрыться и заняться поиском работы, или уходить "в тень". В сложившейся ситуации, на мой взгляд, повышение цен на услуги – это неизбежность. А вот насколько они вырастут, зависит от конъюнктуры рынка, что на данный момент спрогнозировать сложно".

Павел: "На текущий момент у меня нет ясности по тому, что будет дальше. У меня небольшая СТО с несколькими сотрудниками, до вступления изменений законодательства в силу я платил 5 процентов с выручки. Пока мне нужно разобраться с закрытием предыдущего квартала, а что будет в будущем, выяснится позже и по факту. Единый налог и почти 900 рублей ежемесячных платежей я не рассматривал, буду платить подоходный налог 16 процентов дохода. Выгодно это или нет – трудно сказать.

На бухгалтера ляжет дополнительная нагрузка, но, как она отмечает, это не настолько все страшно. Поэтому пока выжидаем, что будет дальше. К этой теме вообще лучше вернуться через несколько месяцев, когда появится какая-то ясность во всем. Тогда и будет видно, к чему приведут все изменения".

Дмитрий: "Раньше я платил единый налог, потом перешел на УСН с налогом 5 процентов. С ним хотя бы платишь за фактические работы, а не за время, когда работы нет. Сейчас придется переходить на подоходный налог и платить больше. Налоговую нагрузку можно сократить за счет вычетов, но, как мне кажется, от этого больше проблем, чем пользы. Ради экономии 100 рублей слишком это сложно. Будем платить налоги по факту в три раза больше, и на этом все.

Налоги в конечном итоге оплатит потребитель. Раньше закладывали в стоимость работ 5 процентов – сейчас будет 16. То есть если раньше ремонт стоил 50 рублей, то теперь те же работы будут уже 60 рублей. Честно, у нас все погибает. Люди просто перестанут платить налоги и будут работать как получается. Кто помоложе, вообще уедут скоро".

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