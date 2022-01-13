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Лукашисты хотят создать еще одно министерство

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  • 13.01.2022, 10:51
  • 12,066
Лукашисты хотят создать еще одно министерство

Очередной «распил» бюджетных средств?

В Беларуси может появиться новое министерство. Власти будут рассматривать вопрос создания нового министерства — цифрового развития и связи.

Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев функционал и изменив название.

Отметим, что в Беларуси существует 24 министерства — больше, чем у соседей. В Украине лишь 17 министерств, в составе правительства Польши — 20, в России — 21.

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