Лукашисты хотят создать еще одно министерство

Лукашисты хотят создать еще одно министерство7
- 13.01.2022, 10:51
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Очередной «распил» бюджетных средств?
В Беларуси может появиться новое министерство. Власти будут рассматривать вопрос создания нового министерства — цифрового развития и связи.
Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев функционал и изменив название.
Отметим, что в Беларуси существует 24 министерства — больше, чем у соседей. В Украине лишь 17 министерств, в составе правительства Польши — 20, в России — 21.