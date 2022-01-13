Александр Невзоров: Если бы не Путин, то Токаев не выдержал бы пытки революцией 5 13.01.2022, 11:15

6,298

Александр Невзоров

Президент Казахстана бежал бы очень быстро.

Российский публицист Александр Невзоров в связи с событиями в Казахстане рассказал о новой-старой реальности региона:

– Проказа диктатуры захватила пространство, и вам теперь придется жить в эту жуткую эпоху садистов, диктаторов, правящих конспирологов с безумными идеями, во имя которых они готовы превратить в ядерный пепел население земли, спятивших попов, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – И все бредовые идеи будут теперь диктовать правила жизни – такова сейчас реальность.

И классическая африканская диктатура стала нормой, по крайней мере, на всем пространстве бывшего Советского Союза и главной реальностью. Но конечно, не все, кому-то повезло.

Казахстан, он как бы завершился. И казахскую диктатуру спас Путин. Он в самый последний момент дотянул туда-таки свои щупальца, нашарил в бедной казахской революции горло и ее успел придушить (а не задушить).

Ведь понятно, что если бы не Путин, то Токаев, конечно, не выдержал пытки революцией и бежал бы очень быстро.

Токаев нес на протяжении всей недели все эти забавности про украденные 20 тысяч трупов из моргов, 40 батальонов, которые незаметно перешли границу, про то, что все убили себя сами…

Обделалась и пропаганда, в первую очередь, российская, которая не знала, что ей говорить, как быть. И это было крушение всего – и дипломатических механизмов и государственных, и правоохранительных, и пропагандистских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».