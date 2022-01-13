Стало известно о серых схемах при госзакупках медицинских товаров 12 13.01.2022, 11:22

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Завышали цены в 40 раз.

Комитет госконтроля сообщил, что выявил завышение цен на медицинские товары в сорок раз. В ведомстве утверждают, что всего за прошлый год раскрыли более 80 серых схем в тендерах и госзакупках в разных сферах, сообщает zerkalo.io.

В прошлом году Комитет госконтроля выявил серую схему, в результате которой импортер медоборудования и комплектующих, например, томографов и манжет, завышал цену на свою продукцию в 40 раз. Помогала в поставках фирма-посредник, через которую шла оплата. «Благодаря такому посредничеству цена на товар возрастала. На стадии оформления документов товар становился еще дороже», — сообщил в эфире гостелевидения представитель КГК. Участники схемы попали под уголовную статью и уплатили в бюджет более 3 млн рублей налогов и ущерба. В каком городе это случилось, не сообщается.

По данным КГК, еще две фирмы из столицы продавали оптом фармацевтические, ветеринарные, медицинские и ортопедические товары. Компании договаривались о приобретении товаров с производителями, а сделки оформляли через литовскую фирму, которая доставляла продукцию в Беларусь, и, как следует из сообщения КГК, указывала завышенную цену.

— Стоимость увеличивалась более чем в 3 раза. Незаконно полученную прибыль собственники тратили на красивую жизнь, а государственные учреждения здравоохранения вынуждены были покупать товары по завышенным ценам. В настоящее время должностные лица белорусских компаний в добровольном порядке уплатили более 4 млн руб. причиненного ущерба, — заявил замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Юрий Кардымон.

В том же году КГК раскрыл схему завышения цен в девять раз на лекарства для людей с онкозаболеваниями, которые поставлялись больницы и поликлиники Витебской области. В итоге компания возместила ущерб в 770 тысяч рублей, но расследование продолжается.

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