Ученые выяснили, почему наша планета не стала Суперземлей 13.01.2022, 11:29

2,868

Команда специалистов из университета в Хьюстоне разгадала загадку.

Астрономы из международной команды предоставили результаты своего очередного исследования, которое доказывает, что когда-то очень давно Солнце имело огромные кольца из пыли. Специалисты при этом уверены, что именно их наличие стало причиной того, что наша планета не превратилась в суперземлю.

Об этом сообщает space.com.

В астрономии к числу суперземель относят те планеты, которые по своим размерам минимум в два раза больше, чем Земля и тяжелее в 10 раз. Подобные объекты встречаются достаточно часто. Вокруг третьей части солнцеподобных звезд в Млечном Пути вращаются именно суперземли.

В связи с этим исследователи заинтересовались тем, почему в Солнечной системе отсутствуют подобные планеты. Отличным вариантом для такой планеты вполне могла стать Земля. Андре Изидоро руководила огромной командой специалистов из университета Райса, который находится в Хьюстоне. Она заявила, что, скорее всего, они смогли разгадать эту загадку.

Изидоро вместе с коллегами создали специальную компьютерную модель, с помощью которой получилось очень легко сымитировать условия, при которых происходило формирование Солнечной системы в самом ее начале. Моделирование продемонстрировало, что молодое Солнце было окружено кольцами, которые напоминали те, что сегодня существуют у Сатурна. Области высокого давления, расположенные вокруг звезды, могли возникнуть тогда, когда к ней начали двигаться космические частицы под влиянием сильного гравитационного притяжения. Затем они начинали нагреваться и выделяли очень много испарившегося газа. В областях высокого давления пыль начинала собираться в огромные кольца.

Если бы таких колец не было, то Солнце бы слишком быстро поглотило пыль. Она же использовалась в дальнейшем для создания планет вокруг звезды. Из самого близкого к светилу кольца появились такие планеты, как Меркурий, Венера, Земля, Марс. Среднее кольцо стало материалом для всех остальных планет. Последнее кольцо позволило сформироваться тем кометам, которые находятся в поясе Койпера.

На формирование планет в Солнечной системе влияла достаточно сильно скорость возникновения колец. Если бы процесс был хоть немного медленнее, то это также могло бы стать причиной формирования суперземель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».