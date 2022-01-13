Этот котел не мог не взорваться 2 Александр Желенин, «Росбалт»

13.01.2022, 11:36

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Касым-Жомарт Токаев

Как проговорился Токаев.

Чтобы понять любое явление, а тем более такого масштаба, что имело место в первые дни января 2022 года в Казахстане, нужны факты и достоверная информация. Однако и с тем, и с другим сейчас, как часто бывает в подобных случаях, большие проблемы. Информация, которую можно узнать от очевидцев, фрагментарна. Заявления же официальных лиц призваны сыграть двуединую роль — с одной стороны, оправдать жестокость, с которой подавляются народные волнения, а с другой, — представить оппонентов исчадием ада. Последнее обстоятельство, естественно, должно выдать властям индульгенцию, освобождающую от ответственности за все прошлые, настоящие и будущие грехи.

Однако даже самые предвзятые заявления высших должностных лиц содержат в себе и кое-какую полезную информацию, дающую представление о том, что произошло на самом деле. По этой причине стоит прислушаться к тому, что по горячим следам событий заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Для начала общая оценка событий, как ее видит глава государства: «Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы».

Какие выводы можно сделать из этой фразы? Во-первых, Токаев признал, что «беспорядки» были «массовыми». Запомним это. Во-вторых, «стихийные протесты», по его мнению, всего лишь «ширма». То есть, протесты массовые, но они всего лишь отвлекали внимание. От чего? Ответ не заставляет себя долго ждать: «Речь идет о попытке государственного переворота».

Хорошо, позиция понятна. Идем дальше.

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три — покажет следствие», — продолжает Токаев.

Что касается последнего — охотно верю. Верные следователи могут вышибить из тысяч арестованных по этому делу любые нужные показания. Тут можно не сомневаться.

«Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее», — продолжил президент Казахстана.

Вот это уже интересно. Значит он в курсе того, чем занимаются сейчас те, кого он называет «боевиками». Они «переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды». Это, несомненно, ценные детали. То есть, если у вас борода, вы — «боевик». Одежда цвета хаки (или какая еще?) — тоже самое. Но хитрецы решили переодеться в гражданское и сбрить бороды. Однако президента и бдительных казахстанских правоохранителей на мякине не проведешь. Они боевиков и без бород выявят!

Токаев назвал также еще одну неповторимую отличительную черту «международных террористов» «известного происхождения». Особо впечатлительным советуем дальше не читать. Барабанная дробь… По словам главы Казахстана они… выкрадывали тела своих соратников из моргов (и поэтому их теперь нельзя предъявить в качестве доказательства «вторжения»).

Как вам это? Содрогнулись? Продолжаем разговор. «Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками», — уверяет казахстанский лидер. И в этом же выступлении простодушно добавляет еще одну важную деталь: «Только в Алма-Ате было захвачено семь оружейных магазинов».

Стоп! Если это были хорошо подготовленные и оснащенные боевики со снайперскими винтовками, зачем им было захватывать оружейные магазины, где торгуют по большей части охотничьими ружьями и травматическими пистолетами? Тут какая-то несостыковочка…

Между тем озвученный факт захвата оружейных магазинов говорит, во-первых, о том, что восставшие изначально не были вооружены, а во-вторых, отсылает к событиям 117-летней давности, когда в Российской империи начиналась первая русская революция. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге после расстрела войсками мирной демонстрации («Кровавое воскресенье») рабочие тоже разгромили несколько оружейных магазинов…

«Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии», — продолжает вдохновленный победой Токаев.

Тут опять ни капли не сомневаюсь! Власть, особенно в таких авторитарных государствах, как Казахстан, всегда жестоко и масштабно мстит за свой страх тем, кто поднялся против нее. По состоянию на начало недели в стране было арестовано уже 10 тысяч человек. И, судя по всему, это далеко не предел…

Ну, а теперь самое интересное — конкретные данные, озвученные президентом Казахстана.

По его словам, в ходе беспорядков погибли 16 полицейских и военных. Понятно, что проверить эти цифры невозможно и поэтому просто примем их во внимание. Между тем, по утверждению Токаева, всего в эти дни в стране было убито 164 человека, среди которых, как он сам признал, были и мирные жители. Таким образом если верить этой официальной информации, соотношение погибших полицейских и протестующих составило почти точно один к десяти. Спрашивается, если участниками волнений были отлично подготовленные и вооруженные террористы, то как такое возможно? И не говорит ли оно как раз об обратном? О том, что профессионалам в форме противостояли обычные люди, а никакие не боевики?

В связи с этим вернемся к словам Токаева о том, что произошедшие события были попыткой государственного переворота. Тут снова готов с ним согласиться. Вероятно, так оно и было. Только здесь необходима небольшая поправка. Любой массовый народный протест подразумевает, в том числе, требование радикального переворота в государстве, в системе управления им.

И происходит это не только по социально-экономическим причинам, которые Токаев пытается сейчас решить на скорую руку. Система тотального воровства, обмана и подавления прав граждан узкой группой властей предержащих; система, на которую народ не может повлиять никоим образом, в которой всем недовольным мгновенно затыкают рот и упекают за решетку, рано или поздно взрывается как перегретый паровой котел, поскольку бесконечно так продолжаться не может.

Александр Желенин, «Росбалт»

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