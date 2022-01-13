В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов в Токио-2020 13.01.2022, 12:04

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Ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов на летней Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает tribuna.com.

41-летний Эрик Лира, проживающий в Техасе, закупал запрещенные препараты (в основном – EPO и гормон роста) и распространял их среди спортсменов.

Известны как минимум два спортсмена, которые воспользовались услугами Лиры. Их имена не называются, но, скорее всего, одна из них – спринтер из Нигерии Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный тест на гормон роста на Олимпиаде в Токио.

Лира стал первым человеком, который был задержан на основании антидопингового закона имени Григория Родченкова. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

Сам же врач заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, и что намерен нанять адвоката.

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