Юлию Чернявскую освободили из-под домашнего ареста 13.01.2022, 12:25

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Юлия Чернявская

Но обвинения по уголовному делу не сняли.

Вдове основателя tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской изменили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщила мать Юлии Чернявской, Александра Чернявская в Facebook. Эту информацию zerkalo.io подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

При этом Юлия Чернявская по-прежнему проходит обвиняемой по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса).

Напомним, силовики пришли к Юлии 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа, основателя tut.by Юрия Зиссера. После нескольких дней задержания ее перевели под домашний арест.

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