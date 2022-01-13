В Великобритании раскопали древнеримское поселение 13.01.2022, 12:48

Найдены жилые и промышленные постройки, сотни монет и не менее четырех колодцев.

В ходе раскопок перед постройкой скоростной железной дороги в английском графстве Нортгемптоншир, археологи обнаружили древнеримское торговое поселение, пишет «Новое время».

На участке возле небольшого городка Чиппинг-Уорден специалисты откопали многополосную римскую дорогу шириной 10 м, жилые и промышленные постройки, сотни монет и не менее четырех колодцев.

Место, известное как Блэкграундс (в честь темной почвы района), достигло своего пика известности как богатый римский рынок и торговый город в четвертом веке нашей эры. О том, что на месте Блэкграундс когда-то стояла римская деревня, люди знали с 18 века. Но только сейчас археологи наконец погрузились глубоко под землю, чтобы раскрыть ее секреты.

Свидетельства указывают на то, что римская деревня Чиппинг-Уорден была заселена задолго до того, как римляне действительно прибыли на английскую землю. Первоначальные поселенцы прибыли в Блэкграундс около 400 г. до н.э., и в течение следующих нескольких сотен лет деревня оставалась сонной и маленькой. Ситуация изменилась только в четвертом веке нашей эры, когда римляне начали резко расширять территорию

Исследователи уже обнаружили разнообразную смесь римских предметов, в том числе урны для кремации, игрушки, стеклянные сосуды, уникальные ювелирные изделия тонкой работы и более 300 монет римской чеканки. Они также нашли набор кандалов, которые, по-видимому, использовались для связывания заключенного или раба.

В одном месте археологи обнаружили слой покрасневшей земли, которая, по-видимому, была преобразована под воздействием высокой температуры. Это место могло быть занято литейными цехами по металлу, гончарной печью или большой печью для выпечки хлеба.

«Этот участок ранее использовался для выпаса скота, и такая почва эффективно сберегала то, что оставалось под ней. Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы по маршруту HS2», — объясняет Джеймс Уэст из Mola Headland Infrastructure, который руководит раскопками.

В момент наивысшего подъема в этом городе жили сотни людей, что довольно много по античным меркам. О возросшем богатстве свидетельствует количество обнаруженных римских монет и гирь, что считается признаком обширной коммерческой деятельности. Одна весовая гиря была украшена изображением женского божества, что говорит о высоком статусе ее владельца.

Прежде чем рабочие построят мосты, туннели, пути и станции, вдоль линии маршрута археологам придется выполнить «беспрецедентные по объему» работы для сохранения артефактов, признали участники раскопок.

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