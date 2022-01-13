В Казахстане задержали двух заместителей экс-председателя КНБ Карима Масимова 13.01.2022, 12:55

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Начато расследование по обвинению в попытке «захвата власти».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана ведет досудебное расследование по делу о государственной измене, возбужденному против своего бывшего руководителя Карима Масимова. Начато расследование по факту захвата власти, сообщается на сайте КНБ.

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — сообщили в комитете.

Задержаны два бывших заместителя Масимова — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

Самого Масимова задержали 8 января по делу о госизмене (ст. 175 ч. 1 УК РК). О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Масимова, стало известно в ночь с 5 на 6 января. Новым главой КНБ назначили Ермека Сагимбаева, который ранее занимал пост начальника службы государственной охраны. В тот же день Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Сегодня в Алматы начался вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прибыл в Казахстан по просьбе Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. Предполагается, что процесс вывода миротворцев займет не более 10 дней.

Уже в большинстве регионов Казахстана отменили «красный» уровень террористической опасности. Однако в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется опасная ситуация, там продолжают осуществлять «меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков», отчитались в КНБ.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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