«Проснулась с соплями и больным горлом» 13.01.2022, 13:03

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Рассказы жителей Уручья, которым из-за аварии пришлось ночевать без отопления.

«В 7 утра в ванной появилось отопление и горячая вода. На этом все, в остальной квартире по-прежнему холодно», — говорит, которая живет в Уручье. Вчера более 200 домов в этом минском микрорайоне остались без отопления и горячей воды. После 22.00 власти проинформировали, что неисправности устранены, но, как оказалось, не везде.

Валентина живет в доме по адресу Руссиянова, 13/2. Квартира, говорит, у них, в принципе, теплая, поэтому то, что нет отопления, заметили примерно в 21.30, когда стали читать об этом в новостях. Потрогали батареи — они были совсем холодными. Горячая вода, продолжает, девушка, тоже пропала.

— Обогревателя у нас нет, поэтому переживали, что ночью замерзнем. Оделись тепло, легли под теплое одеяло. Вроде все прошло нормально, — отшучивается собеседница и отмечает. — В 6 утра, когда проснулись, поняли, дома по-прежнему холодно. В 7 утра горячая вода и отопление появились лишь в ванной. Сейчас уже около 11, но в остальной квартире холодно. Звонили по номеру 115, однако там объявили очередь в 30+ человек, дожидаться ответа я не стала.

Маргарита (имя изменено) из дома № 25 по улице Никифорова сегодня в 115 не звонила. Набирала вчера вечером, после того, как поняла: температура в квартире падает. Услышала, что в очереди она 79-я, и положила трубку.

— Отопление стало пропадать к 8 вечера. Дома мы ходим в шортах и майках, поэтому прохладу почувствовали сразу. К полуночи было уже заметно холодно, так что спали в пижамах под теплым одеялом, — рассказывает девушка. — Проснулись — дубак. Отопление начало появляться только к 10.30, но лишь в двух комнатах. В третьей батареи по-прежнему ледяные.

Горячая вода, отмечает собеседница, у них не пропадала: текла тоненькой струйкой. К утру напор нормализовался.

Однако большинство читателей, которые живут в Уручье, все же сообщают: в их домах уже тепло. «К утру, когда выходил на работу, трубы стали летними, — пишет читатель Александр из дома № 28 по улице Руссиянова. — Я, кстати, работаю недалеко от нашей ТЭЦ, которая, как я понимаю, отапливает и наше здание. Температура тут нормальная, и все в порядке».

«В 03:20 отопление уже точно было, я потрогал батареи», — сообщил читатель Михаил из дома 168/2 по проспекту Независимости. Комфортно спал и его сосед по проспекту Андрей. Его адрес Независимости, 182. Тепло в его квартиру вернулось после 23.00, а горячая вода после 01:00.

— А я проснулась с соплями и больным горлом, — написала в редакцию одна из читательниц, которая также живет в доме по улице Франциска Скорины. Прохлада в ее квартире стала ощущаться около 21:00. — В 22:20, когда сообщили, что проблема устранена, уже было холодновато. Мы связались с теми, кто живет у котельной, они ответили: из трубы ТЭЦ нет дыма. По 115 сообщили: решение вопроса затягивается до 1:40. В итоге дым из трубы знакомые заметили только около 00:20, но ни воду ни отопление нам все еще не включили. В два ночи я проснулась от холода, и только в три заметила, что полотенцесушитель потеплел.

— А как сейчас с температурой у вас в квартире? — уточнили мы.

— Нормально, но в чатах жители некоторых домов продолжают жаловаться на холод, — отвечает читательница. — Пишут, в батареях образовалась воздушная пробка.

Напомним, вчера стало известно, что в некоторых домах в Уручье пропала горячая вода и отопление. Причиной ЧП, по словам специалистов, стало повреждение насоса мини-ТЭЦ на ул. Скорины, 48. После 22.00 власти проинформировали, что неисправности устранены.

Сегодня утром официальный телеграм-канал Мингорисполкома снова сообщил: причины перебоев с отоплением и горячим водоснабжением в жилых домах в Уручье 1, 2 и 3 устранены.

— Работниками обслуживающих организаций производится при необходимости развоздушивание систем центрального отопления в домах микрорайона, — пояснили в Мингорисполкоме.

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