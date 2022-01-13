Приближенный к властям олигарх, «кошелек Лукашенко», распродает недвижимость с аукциона 8 13.01.2022, 13:04

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Анатолий Тернавский

Он попал под санкции ЕС.

На аукцион «ИПМ-торги» выставили гостиницу «Славинаспорт» в Жлобине. Заурядное дело, но здесь особенность ситуации в том, что владеет ей компания приближенного к режиму олигарха, которого называли и «кошельком Лукашенко» — Анатолия Тернавского. Он попал под санкции ЕС, сообщает the-village.me.

Что продают

На торги выставлена гостиница с непривычным именем «Славинаспорт» в Жлобине по улице Карла Маркса, 5. Это пятиэтажка из газосиликатных блоков на 55 номеров с кафе на 50 мест и подвалом — общей площадью 2.864 квадратных метра. Среди того имущества, которое есть при гостинице, отмечена «пятиконечная звезда» из винила и ПВХ размерами 55х58 сантиметров в количестве трех штук. Вероятно, это должно означать трехзвездный статус гостиницы.

Самое дешевое койко-место в двухкомнатном двухместном номере тут стоит 49 рублей, самый дорогой номер — трехкомнатный двухместный "сюит" за 231 рубль.

Начальная цена лота — 1.200.000 рублей, следующая возможная ставка — 1.260.000 рублей и далее с 5-процентным шагом. Победитель лота должен будет также оплатить затраты (около 500 рублей) и вознаграждение организатору лота — 2% от итоговой суммы. То есть, если гостиница уйдет с молотка, то минимум за 1.285.700 рублей (примерно 500.490 долларов).

При чем здесь олигарх

В аукционной заявке говорится, что гостиница принадлежит ИООО «Юнис Ойл». Это одна из компаний олигарха Анатолия Тернавского.

Анатолий Тернавский, уроженец Украины, гражданин России, работал в нефтедобывающей промышленности в Советском Союзе. В конце 1990-х годов, когда Беларусь получила доступ к дешевой российской нефти, которую она могла перерабатывать и реэкспортировать в рамках союзного договора со своим богатым ресурсами соседом, Тернавский быстро увидел в этом потенциал.

В 2001 году создал в Беларуси компанию «Юнивест-М», занимающуюся нефтепереработкой и экспортом нефтепродуктов, одновременно имея некоторые нефтяные активы в России (знаком с Михаилом Гуцериевым). В 2007 году бизнес диверсифицировали, и к «нефтянке» добавились девелопмент, гостиницы и рестораны. Например, компания инвестировала в строительство жилого комплекса «Каскад» и бизнес-центра «Каскад Альфа», участвовала в строительстве гипермаркета ProStore в Минске. Какое-то время компания «Юнивест-М» спонсировала хоккейный и гандбольный клубы «Динамо». Ряд девелоперских проектов реализуется под маркой компании «ЮнивестСтройИнвест», учредителями которой, по имеющейся информации, помимо «Юнивест-М» являются структуры, близкие к Президентскому спортивному клубу, который возглавляет Дмитрий Лукашенко. Жена Дмитрия Лукашенко работала (или работает) в компании «Юнивест-М» заместителем по маркетингу.

К 2006 году его компания «Юнивест-М», которая сначала была эксклюзивным дилером российской государственной нефтяной компании «Роснефть», стала третьим по величине налогоплательщиком Беларуси.

И Тернавский, и «Юнивест-М» попали под санкции ЕС в марте 2012 года. Тернавского обвинили в финансировании проблемного МВД Беларуси, а также государственного телевидения и радио, а его компанию назвали партнером президентского спортивного клуба Лукашенко. Эти тесные связи давали Тернавскому доступ к нефтяному сектору страны и сектору девелопмента недвижимости, согласно резолюции ЕС. «Предпринимательская деятельность такого масштаба была бы невозможна в Беларуси без одобрения режима Лукашенко», — заключалось в резолюции.

Впрочем, в 2014 году санкции сняли.

Зато журналисты «Альянса расследователей Беларуси» выяснили, что «Юнис Ойл» была замечена в странных схемах. Якобы в 2006-м его «Юнис Ойл» приобрела у Управделами Лукашенко четыре дорогие квартиры в минском доме, предназначенном для иностранных дипломатов. В следующие десять лет там никто не был официально прописан – хотя водопровод, электричество и прочие коммунальные услуги там регулярно использовались. А в 2016-м «Юнис Ойл» передавал квартиры частным лицам безвозмездно – в качестве спонсорской помощи, что освобождало их получателей от уплаты подоходного налога. Разрешение на подобные операции подписывал Лукашенко. «Альянс» утверждает, что одна двухкомнатная квартира досталась Николаю Латышенку, который возглавлял Службу безопасности Лукашенко. А «четырешка» досталась Снежане Моцной — ее называли личным парикмахером Лукашенко; позже она заняла пост советника генерального директора в «Сохра Групп» — компании, которая поставляет в ОАЭ и Африку белорускую технику.

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