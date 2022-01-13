В Кремле истерично отреагировали на возможные санкции США против Путина 13 13.01.2022, 13:10

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фото: ТАСС

Песков признал, что на новые ограничительные меры Россия пока не может ответить.

Возможное введение санкций против президента России Владимира Путина ― запредельная мера, сравнимая с разрывом отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментарий которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

«Введение санкций против главы государства или против главы России ― это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», ― сказал Песков.

Комментируя законопроект американского Сената о санкциях против Путина, его окружения, газопровода «Северный поток-2» и российских банков в случае вторжения в Украину, Песков заявил, что Россия пока не планирует на них отвечать.

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