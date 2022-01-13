Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в пятницу
- 13.01.2022, 13:16
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Похожие погодные условия сохранятся и в субботу.
Синоптики предупреждают об очень сильном ветре в Беларуси в пятницу, 14 января. Почти по всей стране его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в дневные часы местами — до 24 м/с. Такие погодные условия сохранятся и в субботу.
В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, в дневные часы — от -1 до +5.
Мокрый снег и дождь возможны только местами.
Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. Оранжевый уровень опасности.https://t.co/uhbQsI8nun pic.twitter.com/qcaSrk87jC— Белгидромет (Belhydromet) (@belgidromet) January 12, 2022