Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в пятницу 13.01.2022, 13:16

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Похожие погодные условия сохранятся и в субботу.

Синоптики предупреждают об очень сильном ветре в Беларуси в пятницу, 14 января. Почти по всей стране его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в дневные часы местами — до 24 м/с. Такие погодные условия сохранятся и в субботу.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, в дневные часы — от -1 до +5.

Мокрый снег и дождь возможны только местами.

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