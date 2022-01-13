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Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в пятницу

  • 13.01.2022, 13:16
  • 1,964
Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в пятницу

Похожие погодные условия сохранятся и в субботу.

Синоптики предупреждают об очень сильном ветре в Беларуси в пятницу, 14 января. Почти по всей стране его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в дневные часы местами — до 24 м/с. Такие погодные условия сохранятся и в субботу.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, в дневные часы — от -1 до +5.

Мокрый снег и дождь возможны только местами.

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