Эксперт: Энергетический шантаж Европы сулит России поражение в кубе 2 13.01.2022, 13:27

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Кому на самом деле Кремль назло «отморозил уши»?

На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками» я писал о том, что по объемам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.

Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.

Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолбленные за собой участки рынка.

И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.

Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.

Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для нее же самой, а более того – в кубе!

«Северный поток-2» – не запущен. Россия, стремись заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное – Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.

Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.

В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идет об объемах более 450 млн тонн в сутки.

Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учетом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного – вопрос актуальный.

Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?

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