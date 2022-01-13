Игорь Олиневич: Мы стали оптимистичнее, даже окрепла вера в народ 13.01.2022, 13:32

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Нас ждут сногсшибающие события.

Мать политзаключенного анархиста Игоря Олиневича Валентина поделилась в «Фейсбуке» первым письмом от сына в этом году:

— Новогодний стол украсили правильными салфетками, а в торце повесили салфетку с вышитой елочкой. И, скажу, камера стала аж уютнее. Получил телеграммы и открытки от людей с теплыми словами.

Мне кажется, мы тут оптимистичнее, более того, даже окрепла вера в народ. За что и подняли кружки с чаем. Я так понимаю, снега не было и даже показалось, что идет дождь. Но все равно люди традиционно взрывали петарды, канонада шла целый час!

Хотя по телику массовых гуляний не показывали, наверное, в гололед не очень-то разгуляешься....

«Чудес» не будет и исход понятен: эффект ускорения отдачи возрастающих коммуникаций и накопленных знаний не просто отдаст пальму первенства более свободным и гибким системам, но проведет это с поражающей быстротой. Убежден, что с 2020 года даже все мы, привыкшие к ультрабыстрому ритму цивилизации, будем даже не успевать рефлексировать на сногсшибающие события.

Обнимаю вас в этом удивительном и, надеюсь, положительном 2022 году!

Напомним, лукашистский суд обвинил Игоря Олиневича в «терроризме, незаконном обороте оружия и перемещении через границу». Он получил 20 лет колонии.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Игорь Владимирович Олиневич.

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